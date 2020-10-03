https://ria.ru/20201003/germaniya-1578142261.html

Дипломат рассказал, почему Кремль выиграл от воссоединения Германии

Без СССР и советского лидера Михаила Горбачева немецкого единства не произошло бы, и тот факт, что в Кремле поддержали этот процесс, привел в итоге к... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T10:17

2020-10-03T10:17

2020-10-03T10:17

россия

германская демократическая республика (гдр)

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<strong>БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Без <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и советского лидера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Горбачева</a> немецкого единства не произошло бы, и тот факт, что в Кремле поддержали этот процесс, привел в итоге к политическому выигрышу, поскольку русские получили надежного партнера в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> в лице объединенной <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, заявил в интервью РИА Новости немецкий дипломат, бывший посол ФРГ в России Эрнст-Йорг фон Штудниц."Канцлер ФРГ (Гельмут) Коль все время говорил, что ключ к германскому воссоединению лежит в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В этой связи, конечно, СССР во главе с тогдашним генеральным секретарем ЦК <a href="http://ria.ru/organization_KPSS/" target="_blank" data-auto="true">КПСС</a> Михаилом Горбачевым играл очень важную роль. Без их участия это было бы невозможно - реализовать германское единство. С другой стороны, для канцлера Коля было бы невозможно достичь решения на переговорах в Москве без последовательной поддержки со стороны американского президента <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Bush_mladshijj/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Буша</a> (старшего - ред.)", - заявил дипломат.Он добавил, что "в объективных интересах советского правительства при Горбачеве было прийти к разрядке в Европе, и эта разрядка означала для Москвы и для Горбачева германское воссоединение". Именно участие в этом процессе "принесло СССР, а затем вскоре и <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> надежного партнера - объединенную Германию в Европе", и "это был крупный политический выигрыш", считает дипломат."Теперь партнером СССР была не слабая ГДР, партнером стала единая Германия. Поэтому нельзя сказать, что ГДР отдали слишком "дешево". Это было политическое решение о приобретении сильного партнера, и оно было выигрышным", - сказал дипломат.Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года прекратили работу государственные институты <a href="http://ria.ru/location_East_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германской Демократической Республики</a> (ГДР), армия и флот были распущены, страна прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: <a href="http://ria.ru/location_Brandenburg/" target="_blank" data-auto="true">Бранденбург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mecklenburg_Vorpommern/" target="_blank" data-auto="true">Мекленбург-Передняя Померания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Saxony/" target="_blank" data-auto="true">Саксония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saxony_Anhalt/" target="_blank" data-auto="true">Саксония-Анхальт</a> и <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Thuringia/" target="_blank" data-auto="true">Тюрингия</a>. Подписанный главами <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a>, ГДР, СССР, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (также Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.По словам экс-посла фон Штудница, для воссоединения Германии были задействованы внешние и внутренние факторы, их совместное влияние обеспечило скорейшее объединение страны."Без протестов населения ГДР против своего все более слабеющего режима не произошло бы, возможно, ни падения Берлинской стены, ни воссоединения. С другой стороны, конечно, для Германии с 1945 года действовали права и ответственность союзников: СССР - в отношении востока, американцев, британцев и французов - на западе. Без согласия, без сотрудничества этих четырех союзников германского воссоединения не случилось бы", - пояснил он.Поддержка СССР в вопросе о германском единстве была несколько неожиданной для западной дипломатии, однако экономическое положение соцлагеря на момент воссоединения было плачевным, отсутствие финансовой поддержки из Москвы подталкивало союзников к сближению с Западом, считает экс-посол."СССР был экономически необычайно слаб и неизлечимо отставал в конкуренции с Западом. И это привело к тому, что в поздние 80-е годы СССР был не в состоянии экономически поддерживать государства Варшавского договора на том уровне, как это делалось десятилетиями... И ГДР, начиная с конца 1970-х годов, с крайнему неудовольствию Москвы, все более финансово зависела от ФРГ из-за больших кредитов, которые она получала. Москва не могла предотвратить этого, потому что сама была больше не в состоянии финансово поддерживать ГДР, а без поддержки от ФРГ ли, от Москвы ли ГДР была нежизнеспособной", - считает дипломат.

https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html

https://ria.ru/20201003/germaniya-1578138910.html

https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578046407.html

https://ria.ru/20200915/oshibka-1577292258.html

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россия, германская демократическая республика (гдр), германия, ссср, в мире