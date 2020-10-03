https://ria.ru/20201003/gergiev-1578071278.html

Солисты и оркестр Мариинки открывают гастроли в Париже и Люксембурге

Зарубежные гастроли проекта "Русские сезоны" возобновятся после длительного (с марта) перерыва выступлениями артистов Мариинского театра в Париже и Люксембурге, РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T06:35

2020-10-03T06:35

2020-10-03T06:35

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музыка

новости культуры

модест мусоргский

мариинский театр

валерий гергиев

франция

париж

люксембург (государство)

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Зарубежные гастроли проекта "Русские сезоны" возобновятся после длительного (с марта) перерыва выступлениями артистов Мариинского театра в Париже и Люксембурге, сообщили в пресс-службе проекта. Так, 3 октября в Люксембургской филармонии симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнит произведения русских и советских композиторов.В программе – Стравинский, Чайковский и Шостакович. Солисты – пианист Вадим Холоденко (лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени Вана Клиберна) и трубач Селина Отт (самая молодая победительница крупнейшего в Германии музыкального конкурса Internationaler Musikwettbewerb der ARD).В Парижской филармонии солисты и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступят 4 октября. Они представят публике концертное исполнение музыкальной драмы Модеста Мусоргского "Хованщина". Вокальные партии исполнят ведущие солисты Мариинки: Михаил Петренко (Князь Иван Хованский), Евгений Акимов (Князь Андрей Хованский), Евгений Никитин (Шакловитый), Станислав Трофимов (Досифей), Олег Видеман (Князь Василий Голицын), Юлия Маточина (Марфа). В 2020 году фестиваль "Русские сезоны" проходит на территории сразу трех стран: Франции, Бельгии и Люксембурга.

https://ria.ru/20200320/1568919647.html

франция

париж

люксембург (государство)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, модест мусоргский, мариинский театр, валерий гергиев, франция, париж, люксембург (государство)