https://ria.ru/20201003/furgal-1578139792.html

Не более 500 человек вышли на незаконную акцию в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала прошла в Хабаровске в субботу в 85-й раз и собрала на площади не более 500... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T08:28

2020-10-03T08:28

2020-10-03T08:38

уголовное дело сергея фургала

сизо лефортово

сергей фургал

михаил дегтярев

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровск

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 3 окт — РИА Новости.</strong> Очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> прошла в Хабаровске в субботу в 85-й раз и собрала на площади не более 500 человек, сообщает администрация города.Традиционно участники акции собрались перед зданием регионального правительства в Хабаровске, затем колонна двинулась по проезжей части улиц города, и вернулась к "белому дому", передает корреспондент РИА Новости.Подходы к зданию правительства края митингующие украсили белыми шарами. Третью субботу подряд на площади громко играет классическая музыка. Люди в шествии несут шары, плакаты, транспаранты с изображением Фургала. Люди скандировали лозунги в поддержку бывшего губернатора, также звучит критика в адрес властей. Мэрия сообщает, что число участников с каждой акцией сокращается.По информации властей, за время протестов полицейскими было зарегистрировано свыше 4 тысяч административных правонарушений, совершенных участниками автопробегов, составлено почти 200 протоколов в отношении участников несанкционированных митингов.СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена, Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 20 июля отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Дегтярева</a>.

https://ria.ru/20200921/furgal-1577542501.html

https://ria.ru/20200930/zrenie-1577981542.html

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хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, общество