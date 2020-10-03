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Не более 500 человек вышли на незаконную акцию в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала прошла в Хабаровске в субботу в 85-й раз и собрала на площади не более 500... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T08:28
2020-10-03T08:38
уголовное дело сергея фургала
сизо лефортово
сергей фургал
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
общество
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<strong>ХАБАРОВСК, 3 окт — РИА Новости.</strong> Очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> прошла в Хабаровске в субботу в 85-й раз и собрала на площади не более 500 человек, сообщает администрация города.Традиционно участники акции собрались перед зданием регионального правительства в Хабаровске, затем колонна двинулась по проезжей части улиц города, и вернулась к "белому дому", передает корреспондент РИА Новости.Подходы к зданию правительства края митингующие украсили белыми шарами. Третью субботу подряд на площади громко играет классическая музыка. Люди в шествии несут шары, плакаты, транспаранты с изображением Фургала. Люди скандировали лозунги в поддержку бывшего губернатора, также звучит критика в адрес властей. Мэрия сообщает, что число участников с каждой акцией сокращается.По информации властей, за время протестов полицейскими было зарегистрировано свыше 4 тысяч административных правонарушений, совершенных участниками автопробегов, составлено почти 200 протоколов в отношении участников несанкционированных митингов.СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена, Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 20 июля отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Дегтярева</a>.
https://ria.ru/20200921/furgal-1577542501.html
https://ria.ru/20200930/zrenie-1577981542.html
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, общество

Не более 500 человек вышли на незаконную акцию в поддержку Фургала

08:28 03.10.2020 (обновлено: 08:38 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 3 окт — РИА Новости. Очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала прошла в Хабаровске в субботу в 85-й раз и собрала на площади не более 500 человек, сообщает администрация города.
Традиционно участники акции собрались перед зданием регионального правительства в Хабаровске, затем колонна двинулась по проезжей части улиц города, и вернулась к "белому дому", передает корреспондент РИА Новости.
Подходы к зданию правительства края митингующие украсили белыми шарами. Третью субботу подряд на площади громко играет классическая музыка. Люди в шествии несут шары, плакаты, транспаранты с изображением Фургала. Люди скандировали лозунги в поддержку бывшего губернатора, также звучит критика в адрес властей. Мэрия сообщает, что число участников с каждой акцией сокращается.
"На 12:00 (05:00 мск) на площадь имени Ленина вышло около 500 человек. Требования у митингующих остаются прежними", - говорится в сообщении на сайте администрации Хабаровска.
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По информации властей, за время протестов полицейскими было зарегистрировано свыше 4 тысяч административных правонарушений, совершенных участниками автопробегов, составлено почти 200 протоколов в отношении участников несанкционированных митингов.
СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".
СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена, Александра Смольского.
Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСИЗО ЛефортовоСергей ФургалМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)ХабаровскОбщество
 
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