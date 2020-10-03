https://ria.ru/20201003/fsin-1578138179.html

"Эти ребята не шутят": британцев восхитил российский спецназ

Британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии о том, как спецназ Федеральной службы исполнения наказаний России проходит испытания на право носить... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T04:28

2020-10-03T04:28

2020-10-03T04:31

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578090766_0:332:2930:1980_1400x0_80_0_0_16294bd980b679873fa4f86b16669f39.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Британский таблоид <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a> опубликовал фотографии о том, как спецназ Федеральной службы исполнения наказаний России проходит испытания на право носить краповый берет, читатели издания оставили свои восторженные комментария.Испытания проходили 27 сентября в Мордовии, за право ношения крапового берета боролись 85 бойцов спецназа из 38 российских регионов. Обладателем высшим знаком доблести сотрудников спецподразделений стали семь бойцов."Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> могут быть жестче, чем солдаты половины армий в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>", — написал Galahad."С русскими лучше не связываться. Когда у них закончатся патроны, они тебя отметелят даже в рукопашной", - пошутил HRH Made in Cardiff"Эти ребята не шутят", - считает Yabba_Dabba_Dooo."Вот почему их боится весь мир. Посмотрите на наших… они им в подметки не годятся", - отметил Speak4myown.Всероссийские испытания прошли 27 сентября в Мордовии. За право носить краповый берет соревновались 85 сотрудников спецподразделений из 38 регионов России. Обладателями высшего знака доблести бойцов стали семь сотрудников.

https://ria.ru/20190501/1553208658.html

Константин Сотиев Европейские женщины соскучились по настоящим мужикам! Сильным и брутальным! Им надоели полупокеры в лосинах))) 55

Валерий Носуля беретики не по-русски носят, подражают натовцам. советская десантура перед зеркалом не крутилась, шапочки не круглила. 34

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, в мире