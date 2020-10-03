Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201003/fsin-1578138179.html
"Эти ребята не шутят": британцев восхитил российский спецназ
Британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии о том, как спецназ Федеральной службы исполнения наказаний России проходит испытания на право носить... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T04:28
2020-10-03T04:31
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578090766_0:332:2930:1980_1400x0_80_0_0_16294bd980b679873fa4f86b16669f39.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Британский таблоид <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a> опубликовал фотографии о том, как спецназ Федеральной службы исполнения наказаний России проходит испытания на право носить краповый берет, читатели издания оставили свои восторженные комментария.Испытания проходили 27 сентября в Мордовии, за право ношения крапового берета боролись 85 бойцов спецназа из 38 российских регионов. Обладателем высшим знаком доблести сотрудников спецподразделений стали семь бойцов."Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> могут быть жестче, чем солдаты половины армий в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>", — написал Galahad."С русскими лучше не связываться. Когда у них закончатся патроны, они тебя отметелят даже в рукопашной", - пошутил HRH Made in Cardiff"Эти ребята не шутят", - считает Yabba_Dabba_Dooo."Вот почему их боится весь мир. Посмотрите на наших… они им в подметки не годятся", - отметил Speak4myown.Всероссийские испытания прошли 27 сентября в Мордовии. За право носить краповый берет соревновались 85 сотрудников спецподразделений из 38 регионов России. Обладателями высшего знака доблести бойцов стали семь сотрудников.
https://ria.ru/20190501/1553208658.html
Европейские женщины соскучились по настоящим мужикам! Сильным и брутальным! Им надоели полупокеры в лосинах)))
55
беретики не по-русски носят, подражают натовцам. советская десантура перед зеркалом не крутилась, шапочки не круглила.
34
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578090766_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_4f602e215b4cf5e0fdd0d27d1a8226dc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, в мире

"Эти ребята не шутят": британцев восхитил российский спецназ

04:28 03.10.2020 (обновлено: 04:31 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВручение крапового берета на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета
Вручение крапового берета на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии о том, как спецназ Федеральной службы исполнения наказаний России проходит испытания на право носить краповый берет, читатели издания оставили свои восторженные комментария.
Испытания проходили 27 сентября в Мордовии, за право ношения крапового берета боролись 85 бойцов спецназа из 38 российских регионов. Обладателем высшим знаком доблести сотрудников спецподразделений стали семь бойцов.
"Сотрудники ФСИН могут быть жестче, чем солдаты половины армий в Евросоюзе", — написал Galahad.
"С русскими лучше не связываться. Когда у них закончатся патроны, они тебя отметелят даже в рукопашной", - пошутил HRH Made in Cardiff
Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса Краса Росгвардии прапорщик полиции Анна Храмцова - РИА Новости, 1920, 01.05.2019
1 мая 2019, 06:33
"Опасные женщины": британские читатели оценили первых красавиц Росгвардии
"Эти ребята не шутят", - считает Yabba_Dabba_Dooo.
"Вот почему их боится весь мир. Посмотрите на наших… они им в подметки не годятся", - отметил Speak4myown.
Всероссийские испытания прошли 27 сентября в Мордовии. За право носить краповый берет соревновались 85 сотрудников спецподразделений из 38 регионов России. Обладателями высшего знака доблести бойцов стали семь сотрудников.
 
Обсудить5
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Мужчина в костюме Халка разбил звезду Трампа на "Аллее славы"
10:17Дипломат рассказал, почему Кремль выиграл от воссоединения Германии
10:12Азербайджан опроверг данные о сбитых самолетах в Карабахе
10:10В России продлили лицензии в некоторых видах деятельности из-за COVID-19
10:06Путин поздравил руководство ФРГ с Днем Германского единства
09:55Синоптик назвал сроки окончания бабьего лета в Москве
09:51Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении в субботу
09:47Эксперты рассказали, как болезнь Трампа может повлиять на исход выборов
09:44Минобороны Азербайджана опубликовало видео обстрела армянской техники
09:43Семья погибшего в Турции россиянина намерена доказать вину отеля
09:43Клуб Gipsy могут оштрафовать на полмиллиона за несоблюдение мер по COVID
09:38Баку заявил о привлечении Арменией боевиков для участия в боях в Карабахе
09:36Алиев заявил, что конфликт в Карабахе должен быть урегулирован сейчас
09:30СК изучит инцидент с разливом кислоты в Комсомольске-на-Амуре
09:30Роскачество обнаружило избыток антибиотика в плавленом сыре
09:29В Москве при диагностике на коронавирус будут тестировать на грипп
09:24В России провели более 47,2 миллиона тестов на коронавирус
09:23Россиянку смыло в море во время фотосессии
09:20В Москве еще 1069 пациентов вылечились от коронавируса
09:18Азербайджан заявил об ожесточенных боях в Карабахе
Лента новостейМолния