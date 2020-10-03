https://ria.ru/20201003/efremov-1578146914.html

Участкового уволили за поддельную справку в деле Ефремова

Полицейский, выдавший поддельную справку в отношении гражданской жены погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, уволен из правоохранительных органов,... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T12:34

2020-10-03T12:34

2020-10-03T14:44

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

гумвд

михаил ефремов

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Полицейский, выдавший поддельную справку в отношении гражданской жены погибшего в ДТП с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, уволен из правоохранительных органов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее Ирина Стерхова пыталась доказать, что их отношения с Захаровым, независимо от юридического оформления, в сущности, были семейными. На одном из заседаний Стерхова заявила, что Захаров был ей очень близок, они 20 лет жили вместе, вместе отдыхали, были общие друзья. Однако Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отказался признать ее потерпевшей по делу, таковыми являются вдова, двое сыновей и брат Захарова.В пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУ МВД</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> РИА Новости сообщили, что по факту выдачи участковым уполномоченным полиции Котельниковского отдела полиции справки с не соответствующими действительности сведениями по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 8 июня на Садовом кольце в Москве, проводилась проверка сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по региону.Однако не уточнили, относится ли эта проверка именно к истории ДТП с участием Ефремова.

https://ria.ru/20201002/efremov-1578081703.html

Von Stirliz Надо полагать, уши Пашаева торчат? 72

игорь . Наоборот, наверное, потерпевшей стороны 24

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москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), гумвд, михаил ефремов, москва, московская область (подмосковье), происшествия