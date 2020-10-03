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https://ria.ru/20201003/efremov-1578146914.html
Участкового уволили за поддельную справку в деле Ефремова
Полицейский, выдавший поддельную справку в отношении гражданской жены погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, уволен из правоохранительных органов,... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:34
2020-10-03T14:44
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
гумвд
михаил ефремов
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Полицейский, выдавший поддельную справку в отношении гражданской жены погибшего в ДТП с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, уволен из правоохранительных органов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее Ирина Стерхова пыталась доказать, что их отношения с Захаровым, независимо от юридического оформления, в сущности, были семейными. На одном из заседаний Стерхова заявила, что Захаров был ей очень близок, они 20 лет жили вместе, вместе отдыхали, были общие друзья. Однако Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отказался признать ее потерпевшей по делу, таковыми являются вдова, двое сыновей и брат Захарова.В пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУ МВД</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> РИА Новости сообщили, что по факту выдачи участковым уполномоченным полиции Котельниковского отдела полиции справки с не соответствующими действительности сведениями по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 8 июня на Садовом кольце в Москве, проводилась проверка сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по региону.Однако не уточнили, относится ли эта проверка именно к истории ДТП с участием Ефремова.
https://ria.ru/20201002/efremov-1578081703.html
Надо полагать, уши Пашаева торчат?
72
Наоборот, наверное, потерпевшей стороны
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московская область (подмосковье)
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), гумвд, михаил ефремов, москва, московская область (подмосковье), происшествия

Участкового уволили за поддельную справку в деле Ефремова

12:34 03.10.2020 (обновлено: 14:44 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Полицейский, выдавший поддельную справку в отношении гражданской жены погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, уволен из правоохранительных органов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В суде была предоставлена справка от участкового, согласно которой Ирина Стерхова просто сдавала спальное место погибшему в ДТП. Справка не соответствовала действительности", — сказал собеседник агентства.

Ранее Ирина Стерхова пыталась доказать, что их отношения с Захаровым, независимо от юридического оформления, в сущности, были семейными. На одном из заседаний Стерхова заявила, что Захаров был ей очень близок, они 20 лет жили вместе, вместе отдыхали, были общие друзья. Однако Пресненский суд Москвы отказался признать ее потерпевшей по делу, таковыми являются вдова, двое сыновей и брат Захарова.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области РИА Новости сообщили, что по факту выдачи участковым уполномоченным полиции Котельниковского отдела полиции справки с не соответствующими действительности сведениями по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 8 июня на Садовом кольце в Москве, проводилась проверка сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по региону.
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Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
Однако не уточнили, относится ли эта проверка именно к истории ДТП с участием Ефремова.

"По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении пресс-службы.

 
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ГУМВДМихаил ЕфремовМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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