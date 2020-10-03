Участкового уволили за поддельную справку в деле Ефремова
12:34 03.10.2020 (обновлено: 14:44 03.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Полицейский, выдавший поддельную справку в отношении гражданской жены погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, уволен из правоохранительных органов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В суде была предоставлена справка от участкового, согласно которой Ирина Стерхова просто сдавала спальное место погибшему в ДТП. Справка не соответствовала действительности", — сказал собеседник агентства.
Ранее Ирина Стерхова пыталась доказать, что их отношения с Захаровым, независимо от юридического оформления, в сущности, были семейными. На одном из заседаний Стерхова заявила, что Захаров был ей очень близок, они 20 лет жили вместе, вместе отдыхали, были общие друзья. Однако Пресненский суд Москвы отказался признать ее потерпевшей по делу, таковыми являются вдова, двое сыновей и брат Захарова.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области РИА Новости сообщили, что по факту выдачи участковым уполномоченным полиции Котельниковского отдела полиции справки с не соответствующими действительности сведениями по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 8 июня на Садовом кольце в Москве, проводилась проверка сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по региону.
Однако не уточнили, относится ли эта проверка именно к истории ДТП с участием Ефремова.
"По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении пресс-службы.