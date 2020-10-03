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https://ria.ru/20201003/dtp-1578147567.html
На Урале легковушка въехала в три автомобиля и пешеходов
Пьяный водитель автомобиля "ВАЗ-2109" в Нижнем Тагиле выехал на перекресток на красный свет, столкнулся с тремя автомобилями и въехал в группу пешеходов, по... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:43
2020-10-03T19:38
skoda
сергей пархоменко
свердловская область
нижний тагил
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт — РИА Новости.</strong> Пьяный водитель автомобиля "ВАЗ-2109" в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Tagil/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Тагиле</a> выехал на перекресток на красный свет, столкнулся с тремя автомобилями и въехал в группу пешеходов, по предварительной информации, пострадали шесть человек, сообщает прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>.По данным прокуратуры, водитель автомобиля "ВАЗ", предположительно, находился в состоянии опьянения, с ним в машине находились два пассажира, которые скрылись с места происшествия.По предварительной информации, шесть человек были госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи: четыре пешехода, водитель автомобиля "ВАЗ", а также пострадавший, находившийся в автомобиле Daewoo Nexia.По факту ДТП проводится доследственная проверка, прокуратура взяла ее проведение под контроль. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, уточняет прокуратура.Управление ГИБДД по Свердловской области сообщает, что пешеход, женщина 1963 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого плеча; еще одна женщина, 1959 года рождения, госпитализирована с открытым переломом правого плеча, шоком второй степени; третья женщина-пешеход, 1955 года рождения, доставлена в больницу с диагнозом "ушиб левого коленного сустава".Водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1949 года рождения, госпитализирован с диагнозом "ушиб грудной клетки". Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1997 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1994 года рождения, госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции провели освидетельствование водителя автомобиля "ВАЗ-2109", результат показал 0,723 промилле в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует о состоянии опьянения. Мужчина доставлен в отдел полиции, уточняет управление ГИБДД.
https://ria.ru/20200917/dtp-1577385590.html
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578089138.html
https://ria.ru/20200929/rebenok-1577923334.html
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свердловская область
нижний тагил
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skoda, сергей пархоменко, свердловская область, нижний тагил, происшествия

На Урале легковушка въехала в три автомобиля и пешеходов

12:43 03.10.2020 (обновлено: 19:38 03.10.2020)
 
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиДТП в Нижнем Тагиле. 3 октября 2020
ДТП в Нижнем Тагиле. 3 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Пьяный водитель автомобиля "ВАЗ-2109" в Нижнем Тагиле выехал на перекресток на красный свет, столкнулся с тремя автомобилями и въехал в группу пешеходов, по предварительной информации, пострадали шесть человек, сообщает прокуратура Свердловской области.

"По предварительной информации, сегодня, 3 октября 2020 года, около 10:10 (08:10 мск) на перекрестке улиц Победы и Пархоменко в городе Нижний Тагил водитель автомобиля "ВАЗ-2109" выехал на перекресток на запрещающий для него красный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia и впоследствии Skoda Rapid. После столкновения автомобиль "ВАЗ" снес ограждение тротуара, выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов, а также на автомобиль "ГАЗель", припаркованный на тротуаре", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, водитель автомобиля "ВАЗ", предположительно, находился в состоянии опьянения, с ним в машине находились два пассажира, которые скрылись с места происшествия.
По предварительной информации, шесть человек были госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи: четыре пешехода, водитель автомобиля "ВАЗ", а также пострадавший, находившийся в автомобиле Daewoo Nexia.
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Управление ГИБДД по Свердловской области сообщает, что пешеход, женщина 1963 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого плеча; еще одна женщина, 1959 года рождения, госпитализирована с открытым переломом правого плеча, шоком второй степени; третья женщина-пешеход, 1955 года рождения, доставлена в больницу с диагнозом "ушиб левого коленного сустава".
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Водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1949 года рождения, госпитализирован с диагнозом "ушиб грудной клетки". Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1997 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1994 года рождения, госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".

"Установлено, что автомобилем управлял мужчина 1999 года рождения, ранее уже привлекавшийся 11 раз к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В марте 2019 года мужчина был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев за управление автомобилем в состоянии опьянения, а в сентябре 2019 года привлечен к ответственности <…> за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения",— говорится в сообщении.

На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции провели освидетельствование водителя автомобиля "ВАЗ-2109", результат показал 0,723 промилле в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует о состоянии опьянения. Мужчина доставлен в отдел полиции, уточняет управление ГИБДД.
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