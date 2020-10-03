https://ria.ru/20201003/dtp-1578147567.html
На Урале легковушка въехала в три автомобиля и пешеходов
Пьяный водитель автомобиля "ВАЗ-2109" в Нижнем Тагиле выехал на перекресток на красный свет, столкнулся с тремя автомобилями и въехал в группу пешеходов, по... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:43
2020-10-03T12:43
2020-10-03T19:38
skoda
сергей пархоменко
свердловская область
нижний тагил
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578147517_0:178:2548:1611_1400x0_80_0_0_3a3b2bd314b3a79e72b4a786cfc45aeb.jpg
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт — РИА Новости.</strong> Пьяный водитель автомобиля "ВАЗ-2109" в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Tagil/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Тагиле</a> выехал на перекресток на красный свет, столкнулся с тремя автомобилями и въехал в группу пешеходов, по предварительной информации, пострадали шесть человек, сообщает прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>.По данным прокуратуры, водитель автомобиля "ВАЗ", предположительно, находился в состоянии опьянения, с ним в машине находились два пассажира, которые скрылись с места происшествия.По предварительной информации, шесть человек были госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи: четыре пешехода, водитель автомобиля "ВАЗ", а также пострадавший, находившийся в автомобиле Daewoo Nexia.По факту ДТП проводится доследственная проверка, прокуратура взяла ее проведение под контроль. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, уточняет прокуратура.Управление ГИБДД по Свердловской области сообщает, что пешеход, женщина 1963 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого плеча; еще одна женщина, 1959 года рождения, госпитализирована с открытым переломом правого плеча, шоком второй степени; третья женщина-пешеход, 1955 года рождения, доставлена в больницу с диагнозом "ушиб левого коленного сустава".Водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1949 года рождения, госпитализирован с диагнозом "ушиб грудной клетки". Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1997 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1994 года рождения, госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции провели освидетельствование водителя автомобиля "ВАЗ-2109", результат показал 0,723 промилле в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует о состоянии опьянения. Мужчина доставлен в отдел полиции, уточняет управление ГИБДД.
https://ria.ru/20200917/dtp-1577385590.html
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578089138.html
https://ria.ru/20200929/rebenok-1577923334.html
1
свердловская область
нижний тагил
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578147517_0:0:2548:1911_1400x0_80_0_0_fe255d2c7e3226ee3996b5ed9a8f480d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
skoda, сергей пархоменко, свердловская область, нижний тагил, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт — РИА Новости.
Пьяный водитель автомобиля "ВАЗ-2109" в Нижнем Тагиле
выехал на перекресток на красный свет, столкнулся с тремя автомобилями и въехал в группу пешеходов, по предварительной информации, пострадали шесть человек, сообщает прокуратура Свердловской области
.
"По предварительной информации, сегодня, 3 октября 2020 года, около 10:10 (08:10 мск) на перекрестке улиц Победы и Пархоменко в городе Нижний Тагил водитель автомобиля "ВАЗ-2109" выехал на перекресток на запрещающий для него красный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia и впоследствии Skoda Rapid. После столкновения автомобиль "ВАЗ" снес ограждение тротуара, выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов, а также на автомобиль "ГАЗель", припаркованный на тротуаре", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, водитель автомобиля "ВАЗ", предположительно, находился в состоянии опьянения, с ним в машине находились два пассажира, которые скрылись с места происшествия.
По предварительной информации, шесть человек были госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи: четыре пешехода, водитель автомобиля "ВАЗ", а также пострадавший, находившийся в автомобиле Daewoo Nexia.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, прокуратура взяла ее проведение под контроль. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, уточняет прокуратура.
Управление ГИБДД по Свердловской области сообщает, что пешеход, женщина 1963 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого плеча; еще одна женщина, 1959 года рождения, госпитализирована с открытым переломом правого плеча, шоком второй степени; третья женщина-пешеход, 1955 года рождения, доставлена в больницу с диагнозом "ушиб левого коленного сустава".
Водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1949 года рождения, госпитализирован с диагнозом "ушиб грудной клетки". Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1997 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1994 года рождения, госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".
"Установлено, что автомобилем управлял мужчина 1999 года рождения, ранее уже привлекавшийся 11 раз к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В марте 2019 года мужчина был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев за управление автомобилем в состоянии опьянения, а в сентябре 2019 года привлечен к ответственности <…> за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения",— говорится в сообщении.
На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции провели освидетельствование водителя автомобиля "ВАЗ-2109", результат показал 0,723 промилле в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует о состоянии опьянения. Мужчина доставлен в отдел полиции, уточняет управление ГИБДД.