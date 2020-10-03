https://ria.ru/20201003/dtp-1578147567.html

На Урале легковушка въехала в три автомобиля и пешеходов

Пьяный водитель автомобиля "ВАЗ-2109" в Нижнем Тагиле выехал на перекресток на красный свет, столкнулся с тремя автомобилями и въехал в группу пешеходов, по... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T12:43

2020-10-03T12:43

2020-10-03T19:38

skoda

сергей пархоменко

свердловская область

нижний тагил

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт — РИА Новости.</strong> Пьяный водитель автомобиля "ВАЗ-2109" в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Tagil/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Тагиле</a> выехал на перекресток на красный свет, столкнулся с тремя автомобилями и въехал в группу пешеходов, по предварительной информации, пострадали шесть человек, сообщает прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>.По данным прокуратуры, водитель автомобиля "ВАЗ", предположительно, находился в состоянии опьянения, с ним в машине находились два пассажира, которые скрылись с места происшествия.По предварительной информации, шесть человек были госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи: четыре пешехода, водитель автомобиля "ВАЗ", а также пострадавший, находившийся в автомобиле Daewoo Nexia.По факту ДТП проводится доследственная проверка, прокуратура взяла ее проведение под контроль. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, уточняет прокуратура.Управление ГИБДД по Свердловской области сообщает, что пешеход, женщина 1963 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого плеча; еще одна женщина, 1959 года рождения, госпитализирована с открытым переломом правого плеча, шоком второй степени; третья женщина-пешеход, 1955 года рождения, доставлена в больницу с диагнозом "ушиб левого коленного сустава".Водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1949 года рождения, госпитализирован с диагнозом "ушиб грудной клетки". Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1997 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", женщина 1994 года рождения, госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции провели освидетельствование водителя автомобиля "ВАЗ-2109", результат показал 0,723 промилле в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует о состоянии опьянения. Мужчина доставлен в отдел полиции, уточняет управление ГИБДД.

https://ria.ru/20200917/dtp-1577385590.html

https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578089138.html

https://ria.ru/20200929/rebenok-1577923334.html

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свердловская область

нижний тагил

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

skoda, сергей пархоменко, свердловская область, нижний тагил, происшествия