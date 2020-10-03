https://ria.ru/20201003/draka-1578148150.html

Опубликовано видео драки рэпера Boulevard Depo с фанатом на сцене

Рэпер Boulevard Depo подрался с фанатом, который залез на сцену во время концерта в Казани. Видео инцидента опубликовал портал ProKazan. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T13:06

2020-10-03T13:06

2020-10-03T13:08

шоубиз

россия

казань

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Рэпер Boulevard Depo подрался с фанатом, который залез на сцену во время концерта в Казани. Видео инцидента опубликовал портал <a href="https://prokazan.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ProKazan</a>.На кадрах видно, как на сцене клуба "Эрмитаж" бьют друг друга артист и фанат. Затем на сцену выбегают охранники, сталкивают зрителя со сцены и уводят из зала. Boulevard Depo продолжает выступление. Кто начал потасовку, неизвестно. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни осудили охрану рэпера за слишком жесткие действия, вторые возмутились поведением зрителя, который якобы сам начал бить Boulevard Depo. Boulevard Depo (настоящее имя — Артем Кулик) родился в 1991 году в Уфе, является бывшим участником творческого объединения YungRussia.

https://ria.ru/20200915/draka-1577240121.html

россия

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, казань, происшествия