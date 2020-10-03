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Шоубиз
https://ria.ru/20201003/draka-1578148150.html
Опубликовано видео драки рэпера Boulevard Depo с фанатом на сцене
Рэпер Boulevard Depo подрался с фанатом, который залез на сцену во время концерта в Казани. Видео инцидента опубликовал портал ProKazan. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T13:06
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шоубиз
россия
казань
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Рэпер Boulevard Depo подрался с фанатом, который залез на сцену во время концерта в Казани. Видео инцидента опубликовал портал <a href="https://prokazan.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ProKazan</a>.На кадрах видно, как на сцене клуба "Эрмитаж" бьют друг друга артист и фанат. Затем на сцену выбегают охранники, сталкивают зрителя со сцены и уводят из зала. Boulevard Depo продолжает выступление. Кто начал потасовку, неизвестно. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни осудили охрану рэпера за слишком жесткие действия, вторые возмутились поведением зрителя, который якобы сам начал бить Boulevard Depo. Boulevard Depo (настоящее имя — Артем Кулик) родился в 1991 году в Уфе, является бывшим участником творческого объединения YungRussia.
https://ria.ru/20200915/draka-1577240121.html
россия
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россия, казань, происшествия

Опубликовано видео драки рэпера Boulevard Depo с фанатом на сцене

13:06 03.10.2020 (обновлено: 13:08 03.10.2020)
 
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Рэпер Boulevard Depo подрался с фанатом, который залез на сцену во время концерта в Казани. Видео инцидента опубликовал портал ProKazan.
На кадрах видно, как на сцене клуба "Эрмитаж" бьют друг друга артист и фанат. Затем на сцену выбегают охранники, сталкивают зрителя со сцены и уводят из зала. Boulevard Depo продолжает выступление. Кто начал потасовку, неизвестно.
Комментаторы разделились на два лагеря. Одни осудили охрану рэпера за слишком жесткие действия, вторые возмутились поведением зрителя, который якобы сам начал бить Boulevard Depo.
Boulevard Depo (настоящее имя — Артем Кулик) родился в 1991 году в Уфе, является бывшим участником творческого объединения YungRussia.
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