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Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
Предоставление согласия на обработку личных данных на различных интернет-сайтах может обернуться для вас шквалом нежелательных звонков с сомнительными... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T02:18
2020-10-03T02:18
мошенничество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. </strong>Предоставление согласия на обработку личных данных на различных интернет-сайтах может обернуться для вас шквалом нежелательных звонков с сомнительными предложениями и даже попытками <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенничества</a>. Чтобы пресечь такие нарушения, необходимо обратиться в <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a>, прокуратуру, правоохранительные органы, а также в суд, рассказал <a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201003/832106604.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Закон требует особой осторожности при работе с такими данными, поэтому мы повсеместно сталкиваемся с требованием разрешения на их обработку.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
мошенничество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных

02:18 03.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий / Перейти в фотобанкОформление паспортов с дополнительными биометрическими данными
Оформление паспортов с дополнительными биометрическими данными - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Предоставление согласия на обработку личных данных на различных интернет-сайтах может обернуться для вас шквалом нежелательных звонков с сомнительными предложениями и даже попытками мошенничества. Чтобы пресечь такие нарушения, необходимо обратиться в Роскомнадзор, прокуратуру, правоохранительные органы, а также в суд, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
“В современном российском законодательстве персональные данные определены как любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу. Это очень широкий спектр, включающий в себя и паспортные данные, и религиозные убеждения, и состояние здоровья, а в некоторых случаях и изображение", - добавил эксперт.
Закон требует особой осторожности при работе с такими данными, поэтому мы повсеместно сталкиваемся с требованием разрешения на их обработку.
 
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МошенничествоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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