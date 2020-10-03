https://ria.ru/20201003/dannye-1578137744.html

Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных

Предоставление согласия на обработку личных данных на различных интернет-сайтах может обернуться для вас шквалом нежелательных звонков с сомнительными... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T02:18

2020-10-03T02:18

2020-10-03T02:18

мошенничество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. </strong>Предоставление согласия на обработку личных данных на различных интернет-сайтах может обернуться для вас шквалом нежелательных звонков с сомнительными предложениями и даже попытками <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенничества</a>. Чтобы пресечь такие нарушения, необходимо обратиться в <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a>, прокуратуру, правоохранительные органы, а также в суд, рассказал <a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201003/832106604.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Закон требует особой осторожности при работе с такими данными, поэтому мы повсеместно сталкиваемся с требованием разрешения на их обработку.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество