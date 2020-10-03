https://ria.ru/20201003/covid-sindrom-1578163960.html

Коронавирус перенес детский синдром на взрослых людей

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зафиксировали у взрослых острый воспалительный синдром, который прежде находили у детей, его связывали с РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T21:40

2020-10-03T21:40

2020-10-04T01:16

распространение нового коронавируса

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Центры по контролю и профилактике заболеваний <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (CDC) зафиксировали у взрослых острый воспалительный синдром, который прежде находили у детей, его связывали с коронавирусом.В <a href="https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6940e1.htm?s_cid=mm6940e1_w#contribAff" target="_blank" rel="nofollow noopener">публикации</a> ученых отмечается, что у взрослых пациентов, переболевших COVID-19, может проявиться воспалительный синдром MIS-A, который ранее диагностировали у детей и подростков в качестве тяжелого осложнения.Среди симптомов MIS-A врачи отметили аритмию и боли в животе. При этом появляется MIS-A у пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний.В материале CDC описаны 16 случаев в США и Британии. Всем пациенты были в возрасте от 21 до 50 лет, у всех обнаружили аритмию, 12 из них была высокая температура, и только восемь из них имели респираторные симптомы. Десять пациентов попали в реанимацию, двое из них умерли. Ученые отмечают, что MIS-A проявился у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19. Поэтому, отмечают в CDC, нельзя точно сказать, является ли синдром MIS-A проявлением тяжелой формы коронавирусной болезни или это "постинфекционный процесс".По данным <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 54,4 тысячи, скончались 906 пациентов.С начала эпидемии медики выявили в Америке более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 208,7 тысячи летальных исходов. Излечились свыше 2,8 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201003/tramp-1578160152.html

https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578037056.html

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html

Роман Ушенин В Чеченской войне погибло много людей. Ни одного человека из правительства не посадили. Людей России и Чечни просто стравливали. Друзья, не верьте правительству, оно лжет вам, а вы ведётесь. 60

Пол НВ Жаль, что ты с террористами с чечни не погиб! 10

4

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университет джонса хопкинса, сша, в мире