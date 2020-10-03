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https://ria.ru/20201003/covid-sindrom-1578163960.html
Коронавирус перенес детский синдром на взрослых людей
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зафиксировали у взрослых острый воспалительный синдром, который прежде находили у детей, его связывали с РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T21:40
2020-10-04T01:16
распространение нового коронавируса
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Центры по контролю и профилактике заболеваний <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (CDC) зафиксировали у взрослых острый воспалительный синдром, который прежде находили у детей, его связывали с коронавирусом.В <a href="https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6940e1.htm?s_cid=mm6940e1_w#contribAff" target="_blank" rel="nofollow noopener">публикации</a> ученых отмечается, что у взрослых пациентов, переболевших COVID-19, может проявиться воспалительный синдром MIS-A, который ранее диагностировали у детей и подростков в качестве тяжелого осложнения.Среди симптомов MIS-A врачи отметили аритмию и боли в животе. При этом появляется MIS-A у пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний.В материале CDC описаны 16 случаев в США и Британии. Всем пациенты были в возрасте от 21 до 50 лет, у всех обнаружили аритмию, 12 из них была высокая температура, и только восемь из них имели респираторные симптомы. Десять пациентов попали в реанимацию, двое из них умерли. Ученые отмечают, что MIS-A проявился у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19. Поэтому, отмечают в CDC, нельзя точно сказать, является ли синдром MIS-A проявлением тяжелой формы коронавирусной болезни или это "постинфекционный процесс".По данным <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 54,4 тысячи, скончались 906 пациентов.С начала эпидемии медики выявили в Америке более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 208,7 тысячи летальных исходов. Излечились свыше 2,8 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201003/tramp-1578160152.html
https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578037056.html
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html
В Чеченской войне погибло много людей. Ни одного человека из правительства не посадили. Людей России и Чечни просто стравливали. Друзья, не верьте правительству, оно лжет вам, а вы ведётесь.
60
Жаль, что ты с террористами с чечни не погиб!
10
4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
университет джонса хопкинса, сша, в мире

Коронавирус перенес детский синдром на взрослых людей

21:40 03.10.2020 (обновлено: 01:16 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зафиксировали у взрослых острый воспалительный синдром, который прежде находили у детей, его связывали с коронавирусом.
В публикации ученых отмечается, что у взрослых пациентов, переболевших COVID-19, может проявиться воспалительный синдром MIS-A, который ранее диагностировали у детей и подростков в качестве тяжелого осложнения.
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Среди симптомов MIS-A врачи отметили аритмию и боли в животе. При этом появляется MIS-A у пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний.
В материале CDC описаны 16 случаев в США и Британии. Всем пациенты были в возрасте от 21 до 50 лет, у всех обнаружили аритмию, 12 из них была высокая температура, и только восемь из них имели респираторные симптомы. Десять пациентов попали в реанимацию, двое из них умерли.
Ученые отмечают, что MIS-A проявился у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19. Поэтому, отмечают в CDC, нельзя точно сказать, является ли синдром MIS-A проявлением тяжелой формы коронавирусной болезни или это "постинфекционный процесс".
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По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 54,4 тысячи, скончались 906 пациентов.
С начала эпидемии медики выявили в Америке более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 208,7 тысячи летальных исходов. Излечились свыше 2,8 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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