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https://ria.ru/20201003/chay-1578139989.html
Врач рассказала, когда чай провоцирует развитие рака
Эндокринолог Зухра Павлова в своем Instagram рассказала, в каком случае чай может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T08:53
2020-10-03T09:45
зухра павлова
здоровье
чай
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Эндокринолог <a href="http://ria.ru/person_zukhra-pavlova/" target="_blank" data-auto="true">Зухра Павлова</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CF1g-CKH1Oe/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> рассказала, в каком случае <a href="https://ria.ru/tag_chajj" target="_blank">чай</a> может спровоцировать развитие <a href="https://ria.ru/keyword_onkologija/" target="_blank">онкологических заболеваний</a>.Она отметила, что рак пищевода является "национальной болезнью" народов, которые в больших количествах пьют горячие напитки. Так, горячий чай обжигает горло, что может привести к перерождению слизистых оболочек.Павлова подтвердила свои слова исследованием ученых, которые на протяжении десяти лет следили за группой людей на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>. За этот период рак пищевода выявили у 328 человек, в 90% случаев заболевали те, кто пил не менее 700 миллилитров очень горячего чая в день.Идеальная температура этого напитка, как отметила эндокринолог, 60 градусов.При этом она напомнила об уникальных абсорбирующих свойствах чая — этот напиток помогает выводить из организма вредные вещества, а некоторые виды чая полезны при болезнях почек.Однако пищу не стоит запивать этим напитком, так как он выведет из организма и полезные вещества, уменьшая количество кальция, витаминов группы A и B. Лучше всего пить чай через час после еды.
https://ria.ru/20201002/rak-1578122721.html
https://ria.ru/20200903/chay-1576709264.html
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зухра павлова, здоровье, чай, общество

Врач рассказала, когда чай провоцирует развитие рака

08:53 03.10.2020 (обновлено: 09:45 03.10.2020)
 
CC0 / congerdesign / Чай
Чай - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
CC0 / congerdesign /
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Эндокринолог Зухра Павлова в своем Instagram рассказала, в каком случае чай может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Она отметила, что рак пищевода является "национальной болезнью" народов, которые в больших количествах пьют горячие напитки. Так, горячий чай обжигает горло, что может привести к перерождению слизистых оболочек.
Павлова подтвердила свои слова исследованием ученых, которые на протяжении десяти лет следили за группой людей на северо-востоке Ирана. За этот период рак пищевода выявили у 328 человек, в 90% случаев заболевали те, кто пил не менее 700 миллилитров очень горячего чая в день.
Врач - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Идеальная температура этого напитка, как отметила эндокринолог, 60 градусов.
"Это еще горячо, но уже не обжигающе. Как определить, что температура подходящая? Увы, у меня нет более мудрого совета, как попробовать воду пальцем. Если можно терпеть — можно пить", — рассказала она.
При этом она напомнила об уникальных абсорбирующих свойствах чая — этот напиток помогает выводить из организма вредные вещества, а некоторые виды чая полезны при болезнях почек.
Однако пищу не стоит запивать этим напитком, так как он выведет из организма и полезные вещества, уменьшая количество кальция, витаминов группы A и B. Лучше всего пить чай через час после еды.
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Зухра ПавловаЗдоровьеЧайОбщество
 
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