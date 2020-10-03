https://ria.ru/20201003/chay-1578139989.html

Врач рассказала, когда чай провоцирует развитие рака

Эндокринолог Зухра Павлова в своем Instagram рассказала, в каком случае чай может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T08:53

2020-10-03T08:53

2020-10-03T09:45

зухра павлова

здоровье

чай

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Эндокринолог <a href="http://ria.ru/person_zukhra-pavlova/" target="_blank" data-auto="true">Зухра Павлова</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CF1g-CKH1Oe/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> рассказала, в каком случае <a href="https://ria.ru/tag_chajj" target="_blank">чай</a> может спровоцировать развитие <a href="https://ria.ru/keyword_onkologija/" target="_blank">онкологических заболеваний</a>.Она отметила, что рак пищевода является "национальной болезнью" народов, которые в больших количествах пьют горячие напитки. Так, горячий чай обжигает горло, что может привести к перерождению слизистых оболочек.Павлова подтвердила свои слова исследованием ученых, которые на протяжении десяти лет следили за группой людей на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>. За этот период рак пищевода выявили у 328 человек, в 90% случаев заболевали те, кто пил не менее 700 миллилитров очень горячего чая в день.Идеальная температура этого напитка, как отметила эндокринолог, 60 градусов.При этом она напомнила об уникальных абсорбирующих свойствах чая — этот напиток помогает выводить из организма вредные вещества, а некоторые виды чая полезны при болезнях почек.Однако пищу не стоит запивать этим напитком, так как он выведет из организма и полезные вещества, уменьшая количество кальция, витаминов группы A и B. Лучше всего пить чай через час после еды.

https://ria.ru/20201002/rak-1578122721.html

https://ria.ru/20200903/chay-1576709264.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зухра павлова, здоровье, чай, общество