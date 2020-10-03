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https://ria.ru/20201003/boyarskaya-1578155758.html
"Идеальная": внучка Боярского восхитила подписчиков дерзкой фотосессией
Екатерина Боярская опубликовала в Instgram несколько кадров новой фотосессии и восхитила подписчиков своей фигурой. Они отметили, что 21-летняя внучка Михаила... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T17:02
2020-10-03T17:57
шоубиз
михаил боярский
сергей боярский
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости</strong>. Екатерина Боярская опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/boyarskaya.katerina/" target="_blank">Instgram</a> несколько кадров новой фотосессии и восхитила подписчиков своей фигурой. Они отметили, что 21-летняя внучка <a href="http://ria.ru/person_MikhailBojarskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Боярского</a> выглядит отлично.На снимках девушка позирует в ярких декорациях в дерзком наряде. Она надела колготки в сеточку, латексную черную юбку, футболку в тон, кроссовки и завершила образ распущенными волосами с розовыми прядями. "Вы не знали, что я была плохой девочкой?" — спросила она. Подписчики не оставили пост девушки без внимания и засыпали ее множеством комплиментов."Я не пойму, мне кажется или эта девочка и вправду очень красивая?" — задался вопросом savin_roman_."Идеальная!" — сообщил vlunxc."Снова нас Катюша радует!!!" — прокомментировал neverov341."Красавица", — добавил va1er4ik_solovev.Екатерина Боярская — дочь актера <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bojarskijj/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Боярского</a>. Она активно посещает светские мероприятия, участвует в фотосессиях и ведет социальные сети.
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михаил боярский, сергей боярский

"Идеальная": внучка Боярского восхитила подписчиков дерзкой фотосессией

17:02 03.10.2020 (обновлено: 17:57 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБал дебютанток Tatler
Бал дебютанток Tatler - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Екатерина Боярская опубликовала в Instgram несколько кадров новой фотосессии и восхитила подписчиков своей фигурой. Они отметили, что 21-летняя внучка Михаила Боярского выглядит отлично.
На снимках девушка позирует в ярких декорациях в дерзком наряде. Она надела колготки в сеточку, латексную черную юбку, футболку в тон, кроссовки и завершила образ распущенными волосами с розовыми прядями. "Вы не знали, что я была плохой девочкой?" — спросила она.
Подписчики не оставили пост девушки без внимания и засыпали ее множеством комплиментов.
"Я не пойму, мне кажется или эта девочка и вправду очень красивая?" — задался вопросом savin_roman_.
"Идеальная!" — сообщил vlunxc.
"Снова нас Катюша радует!!!" — прокомментировал neverov341.
"Красавица", — добавил va1er4ik_solovev.
Екатерина Боярская — дочь актера Сергея Боярского. Она активно посещает светские мероприятия, участвует в фотосессиях и ведет социальные сети.
 
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ШоубизМихаил БоярскийСергей Боярский
 
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