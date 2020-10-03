https://ria.ru/20201003/aktsiya-1578156088.html

В Минске началась акция оппозиции

На акции в Минске в субботу, в рамках которой девушки планировали ходить по центру города с цветами, пока никого не задерживали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T17:13

2020-10-03T17:13

2020-10-03T17:13

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> На акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в субботу, в рамках которой девушки планировали ходить по центру города с цветами, пока никого не задерживали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Оппозиционные Telegram-каналы объявили в Минске в субботу "женский демарш", акция состоит в том, чтобы девушки выходили с цветами на проспект Независимости. По проспекту, также по телефону сообщают очевидцы, действительно ходят группы девушек до пяти человек с цветами, и ездят микроавтобусы с силовиками.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201002/razgovor-1578109692.html

Козьма ПРУТКОВ. Девушки с цветами, а вслед юноши с арматурой и коктейлями Молотова. Чисто по западному, по либеральному, по демократически. 49

Стас Титов Мужиков не хватает, энергию девать некуда. Бесятся. 48

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире