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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201003/aktsiya-1578156088.html
В Минске началась акция оппозиции
На акции в Минске в субботу, в рамках которой девушки планировали ходить по центру города с цветами, пока никого не задерживали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T17:13
2020-10-03T17:13
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> На акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в субботу, в рамках которой девушки планировали ходить по центру города с цветами, пока никого не задерживали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Оппозиционные Telegram-каналы объявили в Минске в субботу "женский демарш", акция состоит в том, чтобы девушки выходили с цветами на проспект Независимости. По проспекту, также по телефону сообщают очевидцы, действительно ходят группы девушек до пяти человек с цветами, и ездят микроавтобусы с силовиками.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201002/razgovor-1578109692.html
Девушки с цветами, а вслед юноши с арматурой и коктейлями Молотова. Чисто по западному, по либеральному, по демократически.
49
Мужиков не хватает, энергию девать некуда. Бесятся.
48
15
минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

В Минске началась акция оппозиции

17:13 03.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На акции в Минске в субботу, в рамках которой девушки планировали ходить по центру города с цветами, пока никого не задерживали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"Никого не задерживали, журналистов тоже. Все спокойно", - сказал собеседник агентства по телефону.

Оппозиционные Telegram-каналы объявили в Минске в субботу "женский демарш", акция состоит в том, чтобы девушки выходили с цветами на проспект Независимости. По проспекту, также по телефону сообщают очевидцы, действительно ходят группы девушек до пяти человек с цветами, и ездят микроавтобусы с силовиками.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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