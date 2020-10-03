В Минске началась акция оппозиции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На акции в Минске в субботу, в рамках которой девушки планировали ходить по центру города с цветами, пока никого не задерживали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Никого не задерживали, журналистов тоже. Все спокойно", - сказал собеседник агентства по телефону.
Оппозиционные Telegram-каналы объявили в Минске в субботу "женский демарш", акция состоит в том, чтобы девушки выходили с цветами на проспект Независимости. По проспекту, также по телефону сообщают очевидцы, действительно ходят группы девушек до пяти человек с цветами, и ездят микроавтобусы с силовиками.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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