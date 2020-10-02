https://ria.ru/20201002/zhurnalisty-1578105835.html

Пострадавших в Карабахе журналистов Le Monde эвакуировали

Двоих журналистов французской газеты Monde, пострадавших в Нагорном Карабахе, эвакуировали из Степанакерта, передает агентство AFP со ссылкой МИД Франции. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:50

2020-10-02T13:50

2020-10-02T13:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

франция

степанакерт

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Двоих журналистов французской газеты Monde, пострадавших в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, эвакуировали из <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>, передает агентство AFP со ссылкой МИД Франции."Они покинули Степанакерт, находятся в процессе эвакуации", - сообщили в министерстве.Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского издания Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. Позднее сообщалось, что состояние одного из пострадавших журналистов тяжелое, его оперируют в Степанакерте - столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a>.Позднее президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Эммануэль Макрон заявил, что за журналистами газеты Monde вылетит самолет для их транспортировки во Францию.

https://ria.ru/20201002/chicherina-1578095173.html

нагорный карабах

франция

степанакерт

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, франция, степанакерт, в мире