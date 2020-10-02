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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/zhurnalisty-1578105835.html
Пострадавших в Карабахе журналистов Le Monde эвакуировали
Двоих журналистов французской газеты Monde, пострадавших в Нагорном Карабахе, эвакуировали из Степанакерта, передает агентство AFP со ссылкой МИД Франции. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:50
2020-10-02T13:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
франция
степанакерт
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Двоих журналистов французской газеты Monde, пострадавших в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, эвакуировали из <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>, передает агентство AFP со ссылкой МИД Франции."Они покинули Степанакерт, находятся в процессе эвакуации", - сообщили в министерстве.Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского издания Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. Позднее сообщалось, что состояние одного из пострадавших журналистов тяжелое, его оперируют в Степанакерте - столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a>.Позднее президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Эммануэль Макрон заявил, что за журналистами газеты Monde вылетит самолет для их транспортировки во Францию.
https://ria.ru/20201002/chicherina-1578095173.html
нагорный карабах
франция
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нагорный карабах, франция, степанакерт, в мире

Пострадавших в Карабахе журналистов Le Monde эвакуировали

13:50 02.10.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Ереване
Машина скорой помощи в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Двоих журналистов французской газеты Monde, пострадавших в Нагорном Карабахе, эвакуировали из Степанакерта, передает агентство AFP со ссылкой МИД Франции.
"Они покинули Степанакерт, находятся в процессе эвакуации", - сообщили в министерстве.
Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского издания Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. Позднее сообщалось, что состояние одного из пострадавших журналистов тяжелое, его оперируют в Степанакерте - столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что за журналистами газеты Monde вылетит самолет для их транспортировки во Францию.
Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 11:35Культура
Юлия Чичерина не выходит на связь в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахФранцияСтепанакертВ мире
 
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