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Онлайн-конференция главы комитета ГД по жилполитике и ЖКХ Г. Хованской
8 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по жилищной политике и ЖКХ Галины ХОВАНСКОЙ. На мероприятии речь пойдет о планах работы депутатов в рамках осенней сессии.
2020-10-02T15:26
2020-10-02T15:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция главы комитета ГД по жилполитике и ЖКХ Г. Хованской

15:26 02.10.2020
 
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8 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по жилищной политике и ЖКХ Галины ХОВАНСКОЙ. На мероприятии речь пойдет о планах работы депутатов в рамках осенней сессии.
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Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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