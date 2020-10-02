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https://ria.ru/20201002/zavod-1578114638.html
Завод электротехнического оборудования для метро построят в Подмосковье
Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" ООО "Энкор" построит завод электротехнического оборудования для московского метро, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:41
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. </strong>Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" ООО "Энкор" построит завод электротехнического оборудования для московского метро, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>."Компания ООО "Энкор", получила разрешение на строительство научно-производственного комплекса. Объем инвестиций в проект составляет порядка 975 миллионов рублей. Завершить строительство планируется в III квартале 2021 года", — говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, общая площадь научно-производственного комплекса – составит более 17,8 тысяч квадратных метров, на предприятии будет производиться комплектные распределительные устройства для тяговых подстанций. Всего планируется создать 220 рабочих мест.
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московская область (подмосковье)

Завод электротехнического оборудования для метро построят в Подмосковье

15:41 02.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВагон нового поезда московского метрополитена "Москва", представленного в электродепо "Митино"
Вагон нового поезда московского метрополитена Москва, представленного в электродепо Митино - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" ООО "Энкор" построит завод электротехнического оборудования для московского метро, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области.
"Компания ООО "Энкор", получила разрешение на строительство научно-производственного комплекса. Объем инвестиций в проект составляет порядка 975 миллионов рублей. Завершить строительство планируется в III квартале 2021 года", — говорится в сообщении.
Готовый продукт переработки отходов полимеров и пластика - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 16:35Новости Подмосковья
Заводы глубокой переработки полимеров создадут на базе КПО Подмосковья
Как отметили в пресс-службе, общая площадь научно-производственного комплекса – составит более 17,8 тысяч квадратных метров, на предприятии будет производиться комплектные распределительные устройства для тяговых подстанций. Всего планируется создать 220 рабочих мест.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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