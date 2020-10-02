https://ria.ru/20201002/zavod-1578114638.html
Завод электротехнического оборудования для метро построят в Подмосковье
Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" ООО "Энкор" построит завод электротехнического оборудования для московского метро, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:41
2020-10-02T15:41
2020-10-02T15:41
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московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. </strong>Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" ООО "Энкор" построит завод электротехнического оборудования для московского метро, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>."Компания ООО "Энкор", получила разрешение на строительство научно-производственного комплекса. Объем инвестиций в проект составляет порядка 975 миллионов рублей. Завершить строительство планируется в III квартале 2021 года", — говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, общая площадь научно-производственного комплекса – составит более 17,8 тысяч квадратных метров, на предприятии будет производиться комплектные распределительные устройства для тяговых подстанций. Всего планируется создать 220 рабочих мест.
https://ria.ru/20200721/1574660666.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)