На акциях протеста в Каталонии задержали по меньшей мере 15 человек
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время акции протеста в Барселоне
Накануне радикальные Комитеты защиты республики провели акцию протеста в Барселоне перед зданием женералитета, которая переросла в беспорядки – группы молодых людей поджигали контейнеры и забрасывали полицию разными предметами. Кроме того, беспорядки произошли в Жироне, где также было сожжено несколько контейнеров.
4 августа, 19:22Сказано в эфиреЗаплачет и побежит? Каталония призвала короля Испании уйтиВласти Каталонии обратились к королю Испании Фелипе VI с призывом отречься от престола после "побега" из страны его отца Хуана Карлоса. Профессор СПбГУ Виктор Хейфец в эфире радио Sputnik объяснил, что, по его мнению, стоит за этим призывом.
Это уже вторая акция протеста в регионе на этой неделе. Первая состоялась в понедельник – после того, как Верховный суд Испании принял решение о лишении главы женералитета Кима Торры права занимать выборные должности.
Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Правительство Испании и Конституционный суд признали его незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении руководства женералитета, парламента и силовых структур были возбуждены уголовные дела.
Верховный суд Испании 14 октября 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Трех суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.