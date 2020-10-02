https://ria.ru/20201002/zaderzhaniya-1578094023.html

На акциях протеста в Каталонии задержали по меньшей мере 15 человек

По меньшей мере пятнадцать человек были задержаны в ходе акций протеста, проходивших в Каталонии в третью годовщину проведения незаконного референдума о... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:21

2020-10-02T11:21

2020-10-02T11:21

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<strong>МАДРИД, 2 окт – РИА Новости.</strong> По меньшей мере пятнадцать человек были задержаны в ходе акций протеста, проходивших в <a href="http://ria.ru/location_Katalonija/" target="_blank" data-auto="true">Каталонии</a> в третью годовщину проведения незаконного референдума о независимости, сообщил телеканал <a href="https://www.ccma.cat/tv3/" target="_blank">TV3</a>.Накануне радикальные Комитеты защиты республики провели акцию протеста в <a href="http://ria.ru/location_Barcelona/" target="_blank" data-auto="true">Барселоне</a> перед зданием женералитета, которая переросла в беспорядки – группы молодых людей поджигали контейнеры и забрасывали полицию разными предметами. Кроме того, беспорядки произошли в <a href="http://ria.ru/location_ZHirona/" target="_blank" data-auto="true">Жироне</a>, где также было сожжено несколько контейнеров.Это уже вторая акция протеста в регионе на этой неделе. Первая состоялась в понедельник – после того, как Верховный суд Испании принял решение о лишении главы женералитета Кима Торры права занимать выборные должности.Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Правительство Испании и Конституционный суд признали его незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении руководства женералитета, парламента и силовых структур были возбуждены уголовные дела.Верховный суд Испании 14 октября 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Трех суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575368977.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каталония, барселона (город), в мире