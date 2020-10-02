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На акциях протеста в Каталонии задержали по меньшей мере 15 человек
По меньшей мере пятнадцать человек были задержаны в ходе акций протеста, проходивших в Каталонии в третью годовщину проведения незаконного референдума о... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:21
2020-10-02T11:21
каталония
барселона (город)
в мире
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<strong>МАДРИД, 2 окт – РИА Новости.</strong> По меньшей мере пятнадцать человек были задержаны в ходе акций протеста, проходивших в <a href="http://ria.ru/location_Katalonija/" target="_blank" data-auto="true">Каталонии</a> в третью годовщину проведения незаконного референдума о независимости, сообщил телеканал <a href="https://www.ccma.cat/tv3/" target="_blank">TV3</a>.Накануне радикальные Комитеты защиты республики провели акцию протеста в <a href="http://ria.ru/location_Barcelona/" target="_blank" data-auto="true">Барселоне</a> перед зданием женералитета, которая переросла в беспорядки – группы молодых людей поджигали контейнеры и забрасывали полицию разными предметами. Кроме того, беспорядки произошли в <a href="http://ria.ru/location_ZHirona/" target="_blank" data-auto="true">Жироне</a>, где также было сожжено несколько контейнеров.Это уже вторая акция протеста в регионе на этой неделе. Первая состоялась в понедельник – после того, как Верховный суд Испании принял решение о лишении главы женералитета Кима Торры права занимать выборные должности.Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Правительство Испании и Конституционный суд признали его незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении руководства женералитета, парламента и силовых структур были возбуждены уголовные дела.Верховный суд Испании 14 октября 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Трех суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575368977.html
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каталония, барселона (город), в мире

На акциях протеста в Каталонии задержали по меньшей мере 15 человек

11:21 02.10.2020
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время акции протеста в Барселоне
Сотрудник полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 2 окт – РИА Новости. По меньшей мере пятнадцать человек были задержаны в ходе акций протеста, проходивших в Каталонии в третью годовщину проведения незаконного референдума о независимости, сообщил телеканал TV3.
Накануне радикальные Комитеты защиты республики провели акцию протеста в Барселоне перед зданием женералитета, которая переросла в беспорядки – группы молодых людей поджигали контейнеры и забрасывали полицию разными предметами. Кроме того, беспорядки произошли в Жироне, где также было сожжено несколько контейнеров.
Члены королевской семьи Испании - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 19:22Сказано в эфире
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Это уже вторая акция протеста в регионе на этой неделе. Первая состоялась в понедельник – после того, как Верховный суд Испании принял решение о лишении главы женералитета Кима Торры права занимать выборные должности.
Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Правительство Испании и Конституционный суд признали его незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении руководства женералитета, парламента и силовых структур были возбуждены уголовные дела.
Верховный суд Испании 14 октября 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Трех суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.
 
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