https://ria.ru/20201002/zabolevshie-1578093909.html

Песков ответил на вопрос о введении локдауна в России из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о росте числа заболевших коронавирусом в стране, отметил, что это требует мобилизации всех систем - и... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:20

2020-10-02T11:20

2020-10-02T12:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, говоря о росте числа заболевших коронавирусом в стране, отметил, что это требует мобилизации всех систем - и федеральных, и региональных. При этом на вопрос, представлен ли Кремлю план нового локдауна, Песков отметил, что такой вопрос пока не обсуждается.Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9412 и достигло 1 194 643. Наибольшее количество выявленных случаев пришлось на Москву – 2704, Санкт-Петербург – 302, Подмосковье – 244.При этом такие решения, как, например, введение нерабочих недель, по словам пресс-секретаря президента, принимает не Кремль."Это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями", - уточнил Песков.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Юрий Ф Есть прекрасный опыт Китая. Во-первых, массовый карантин, во-вторых пролитие улиц антисептиком, в третьих, масочный режим и жесткое наказание за его несоблюдение. И всё! Ковид в Китае сошел на нет. А мы вечно идём другим путем... только куда? Большой вопрос... 11

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москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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