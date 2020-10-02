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https://ria.ru/20201002/whatsapp-chaty-1578097842.html
В WhatsApp появилась давно ожидаемая функция
Популярный мессенджер WhatsApp скоро получит большое обновление, в котором можно навсегда отключить уведомления из определенных чатов. Бета-версия приложения... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:03
2020-10-02T19:46
риа наука
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технологии
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Популярный мессенджер WhatsApp скоро получит большое обновление, в котором можно навсегда отключить уведомления из определенных чатов. Бета-версия приложения для Android с таким функционалом уже тестируется, <a href="https://www.gizmochina.com/2020/10/01/whatsapp-beta-for-android-v2-20-201-10-adds-always-mute-new-storage-usage-ui-media-guidelines/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a> Gizmochina.Если какой-то чат утомляет постоянными уведомлениями, пользователь просто отключает их, не выходя из группы. Раньше в WhatsApp эта блокировка работала восемь часов, неделю или год. Теперь, как и в Telegram, уведомления можно отключить навсегда.Кроме того, меню "Интерфейс хранилища" станет информативнее. Список чатов получит строку для поиска, а в самой программе появится пункт "Рекомендации по использованию мультимедиа", который пригодится при редактировании текста и графики перед отправкой.Стабильная версия WhatsApp с новым функционалом, доступная всем пользователям, выйдет в ближайшее время.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/whatsapp-1577647364.html
8
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
telegram (приложение), whatsapp inc., google android, технологии

В WhatsApp появилась давно ожидаемая функция

12:03 02.10.2020 (обновлено: 19:46 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Популярный мессенджер WhatsApp скоро получит большое обновление, в котором можно навсегда отключить уведомления из определенных чатов. Бета-версия приложения для Android с таким функционалом уже тестируется, сообщает Gizmochina.
Если какой-то чат утомляет постоянными уведомлениями, пользователь просто отключает их, не выходя из группы. Раньше в WhatsApp эта блокировка работала восемь часов, неделю или год. Теперь, как и в Telegram, уведомления можно отключить навсегда.
Кроме того, меню "Интерфейс хранилища" станет информативнее. Список чатов получит строку для поиска, а в самой программе появится пункт "Рекомендации по использованию мультимедиа", который пригодится при редактировании текста и графики перед отправкой.
Стабильная версия WhatsApp с новым функционалом, доступная всем пользователям, выйдет в ближайшее время.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 12:45
Видны лишь временно. WhatsApp удивил пользователей новой функцией
 
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РИА НаукаTelegram (приложение)WhatsApp Inc.Google AndroidТехнологии
 
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