https://ria.ru/20201002/vzyatka-1578088032.html

Экс-замглавы Барнаула будут судить за взятку

Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело о получении бывшим замглавы администрации Барнаула Сергеем Деминым взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:51

2020-10-02T09:51

2020-10-02T09:51

сергей демин

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

барнаул

происшествия

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<strong>БАРНАУЛ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> направила в суд уголовное дело о получении бывшим замглавы администрации <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнаула</a> <a href="http://ria.ru/person_SergejjDemin/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Деминым</a> взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.В марте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> сообщал о задержании чиновника по подозрению в получении взятки в 2,9 миллиона рублей."Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации г. Барнаула Сергея Демина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испанию</a> и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя АО СЗ "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежит администрации Барнаула."Следствие пришло к выводу, что после назначения на должность, Демин и вновь назначенный руководитель (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и рассматривается судом) потребовали у директора юридического лица, возводящего многоквартирный дом по заказу "Барнаулкапстроя", незаконное вознаграждение. Взятка в размере 15 млн рублей должна была быть выплачена за своевременную приемку и оплату построенного дома", - уточняет пресс-служба.После получения Деминым части взятки в размере 3,6 миллиона рублей его задержали оперативные работниками УФСБ России по Алтайскому краю и заключили под стражу.Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.В июле бывший заместитель главы администрации Барнаула <a href="http://ria.ru/person_AleksandrAlekseenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Алексеенко</a> был приговорен к 5 годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200925/vzyatka-1577757453.html

https://ria.ru/20200909/korruptsiya-1576998901.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей демин, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия