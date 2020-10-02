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В Киеве возле здания суда произошел взрыв
Взрыв неизвестного предмета произошел во дворе Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве, в результате чего поврежден фасад здания, сообщила в пятницу... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:34
2020-10-02T15:34
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Взрыв неизвестного предмета произошел во дворе Высшего антикоррупционного суда <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>, в результате чего поврежден фасад здания, сообщила в пятницу пресс-служба суда."В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу проспект Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания. По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства", - говорится в сообщении суда в Facebook.По данным пресс-службы, на месте работают правоохранители, они решают вопрос о возбуждении уголовного дела.Как отмечается, Высший антикоррупционный суд обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с просьбой принять меры реагирования. В суде происшествие расценивают как вмешательство в свою деятельность.При этом Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие.
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киев
украина
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киев, украина, в мире

В Киеве возле здания суда произошел взрыв

15:34 02.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
Автомобили сотрудников украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Взрыв неизвестного предмета произошел во дворе Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве, в результате чего поврежден фасад здания, сообщила в пятницу пресс-служба суда.
"В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу проспект Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания. По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства", - говорится в сообщении суда в Facebook.
По данным пресс-службы, на месте работают правоохранители, они решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как отмечается, Высший антикоррупционный суд обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с просьбой принять меры реагирования. В суде происшествие расценивают как вмешательство в свою деятельность.
При этом Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие.
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