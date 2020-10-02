https://ria.ru/20201002/vzryv-1578113921.html

В Киеве возле здания суда произошел взрыв

Взрыв неизвестного предмета произошел во дворе Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве, в результате чего поврежден фасад здания, сообщила в пятницу... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:34

2020-10-02T15:34

2020-10-02T15:34

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Взрыв неизвестного предмета произошел во дворе Высшего антикоррупционного суда <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>, в результате чего поврежден фасад здания, сообщила в пятницу пресс-служба суда."В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу проспект Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания. По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства", - говорится в сообщении суда в Facebook.По данным пресс-службы, на месте работают правоохранители, они решают вопрос о возбуждении уголовного дела.Как отмечается, Высший антикоррупционный суд обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с просьбой принять меры реагирования. В суде происшествие расценивают как вмешательство в свою деятельность.При этом Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/amerikanka-1578106595.html

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киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, в мире