https://ria.ru/20201002/vrachi-1578121445.html
Минздрав старается не отзывать медиков из отпусков для борьбы с COVID-19
Медиков для борьбы с коронавирусной инфекцией из отпусков стараются не отзывать, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:13
2020-10-02T17:13
2020-10-02T17:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. </strong>Медиков для борьбы с коронавирусной инфекцией из отпусков стараются не отзывать, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Из отпусков стараемся никого не отзывать", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
1
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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