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Распространение нового коронавируса
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Минздрав старается не отзывать медиков из отпусков для борьбы с COVID-19
Медиков для борьбы с коронавирусной инфекцией из отпусков стараются не отзывать, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:13
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
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здоровье - общество
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общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. </strong>Медиков для борьбы с коронавирусной инфекцией из отпусков стараются не отзывать, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Из отпусков стараемся никого не отзывать", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав старается не отзывать медиков из отпусков для борьбы с COVID-19

17:13 02.10.2020 (обновлено: 17:14 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Медиков для борьбы с коронавирусной инфекцией из отпусков стараются не отзывать, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Из отпусков стараемся никого не отзывать", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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