https://ria.ru/20201002/vintovka-1578081557.html

В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки

Семилетний житель ингушской Назрани из пневматической винтовки ранил девятилетнего мальчика, сообщает МВД по Ингушетии. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T01:01

2020-10-02T01:01

2020-10-02T01:01

назрань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152643/45/1526434557_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_8cb5b4a4bcf4de1676a5c381421e8195.jpg

<strong>НАЛЬЧИК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Семилетний житель ингушской <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank">Назрани</a> из пневматической винтовки ранил девятилетнего мальчика, сообщает МВД по Ингушетии.Отмечается, что винтовка добровольно выдана отцом малолетнего стрелка."В отношении родителей мальчика составлены административные материалы по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" УК РФ, - уточняет МВД.

https://ria.ru/20180427/1519512142.html

назрань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

назрань, происшествия