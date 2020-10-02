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В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
Семилетний житель ингушской Назрани из пневматической винтовки ранил девятилетнего мальчика, сообщает МВД по Ингушетии. РИА Новости, 02.10.2020
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назрань
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Семилетний житель ингушской <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank">Назрани</a> из пневматической винтовки ранил девятилетнего мальчика, сообщает МВД по Ингушетии.Отмечается, что винтовка добровольно выдана отцом малолетнего стрелка."В отношении родителей мальчика составлены административные материалы по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" УК РФ, - уточняет МВД.
https://ria.ru/20180427/1519512142.html
назрань
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назрань, происшествия

В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки

01:01 02.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПневматическая винтовка
Пневматическая винтовка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НАЛЬЧИК, 2 окт – РИА Новости. Семилетний житель ингушской Назрани из пневматической винтовки ранил девятилетнего мальчика, сообщает МВД по Ингушетии.
"В ходе оперативно-профилактических мероприятий по факту причинения (предположительно, из пневматического оружия) проникающего ранения грудной клетки несовершеннолетнему (2011 года рождения) жителю села Экажево сотрудниками полиции установлено, что указанное ранение причинено несовершеннолетним (2013 года рождения) жителем Назрани из пневматической винтовки модели ИЖ-38с калибра 4,5 миллиметра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что винтовка добровольно выдана отцом малолетнего стрелка.
"В отношении родителей мальчика составлены административные материалы по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" УК РФ, - уточняет МВД.
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