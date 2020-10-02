https://ria.ru/20201002/venesuela-1578132802.html
Венесуэла намерена производить российскую вакцину "Спутник V"
Венесуэла намерена организовать у себя производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила вице-президент страны Дэлси Родригес. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T20:43
2020-10-02T20:43
2020-10-02T20:54
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
здоровье - общество
венесуэла
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<strong>МЕХИКО, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэла</a> намерена организовать у себя производство российской вакцины от <u><a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy">коронавируса</a></u> "Спутник V", сообщила вице-президент страны Дэлси <a href="http://ria.ru/person_Bruno_Rodriges/" target="_blank" data-auto="true">Родригес</a>."Хотим подтвердить, что мы не только собираемся участвовать в третьей фазе клинических испытаниях вакцины "Спутник V", но также, благодаря стратегическому сотрудничеству между Венесуэлой и Россией будем участвовать в безопасных поставках для наших граждан и производстве вакцины в Венесуэле", - сказала Родригес в эфире телеканала <u><a href="https://www.vtv.gob.ve/">VTV</a></u>.В свою очередь главы минздрава Карлос Альварадо заявил, что производство вакцины начнется после окончания третьей фазы испытаний.В пятницу в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578132696.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, венесуэла