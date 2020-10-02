https://ria.ru/20201002/venesuela-1578132802.html

Венесуэла намерена производить российскую вакцину "Спутник V"

Венесуэла намерена организовать у себя производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила вице-президент страны Дэлси Родригес. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T20:43

2020-10-02T20:43

2020-10-02T20:54

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

вакцины

коронавирусы

здоровье - общество

венесуэла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg

<strong>МЕХИКО, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэла</a> намерена организовать у себя производство российской вакцины от <u><a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy">коронавируса</a></u> "Спутник V", сообщила вице-президент страны Дэлси <a href="http://ria.ru/person_Bruno_Rodriges/" target="_blank" data-auto="true">Родригес</a>."Хотим подтвердить, что мы не только собираемся участвовать в третьей фазе клинических испытаниях вакцины "Спутник V", но также, благодаря стратегическому сотрудничеству между Венесуэлой и Россией будем участвовать в безопасных поставках для наших граждан и производстве вакцины в Венесуэле", - сказала Родригес в эфире телеканала <u><a href="https://www.vtv.gob.ve/">VTV</a></u>.В свою очередь главы минздрава Карлос Альварадо заявил, что производство вакцины начнется после окончания третьей фазы испытаний.В пятницу в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578132696.html

россия

венесуэла

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, венесуэла