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https://ria.ru/20201002/vampires-1577932649.html
Дети сражаются с упырями в комедии Netflix "Вампиры против Бронкса"
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили трейлер нового комедийного фильма "Вампиры против Бронкса" ("Vampires vs. the Bronx"). РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T06:39
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культура
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили трейлер нового комедийного фильма "Вампиры против Бронкса" ("Vampires vs. the Bronx").В ленте Османи Родригеса (он же написал сценарий) рассказывают о компании подростков, которым предстоит побороть свои страхи и защитить родной район, когда в него вторгаются кровожадные и жестокие вампиры. Главные роли в комедии исполнили: Джейден Майкл ("Мир, полный чудес", 2017 год), Джеральд Джонс III ("ФБР", 2018 год), Грегори Диаз IV ("Кэрри Пилби", 2016 год), Сара Гадон ("Дракула", 2014 год), рэпер Клиффорд Смит, более известный, как Method Man и другие. В создании фильма приняли участие продюсеры Лорн Майклз, Эрин Дэвид, Берт Хамелинк и Майкл Саголь. Премьера "Вампиров против Бронкса" состоится на Netflix 2 октября.
https://ria.ru/20200923/multfilm-1577667780.html
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, netflix

Дети сражаются с упырями в комедии Netflix "Вампиры против Бронкса"

06:39 02.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили трейлер нового комедийного фильма "Вампиры против Бронкса" ("Vampires vs. the Bronx").
В ленте Османи Родригеса (он же написал сценарий) рассказывают о компании подростков, которым предстоит побороть свои страхи и защитить родной район, когда в него вторгаются кровожадные и жестокие вампиры.
Главные роли в комедии исполнили: Джейден Майкл ("Мир, полный чудес", 2017 год), Джеральд Джонс III ("ФБР", 2018 год), Грегори Диаз IV ("Кэрри Пилби", 2016 год), Сара Гадон ("Дракула", 2014 год), рэпер Клиффорд Смит, более известный, как Method Man и другие.
В создании фильма приняли участие продюсеры Лорн Майклз, Эрин Дэвид, Берт Хамелинк и Майкл Саголь.
Премьера "Вампиров против Бронкса" состоится на Netflix 2 октября.
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