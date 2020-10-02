https://ria.ru/20201002/vampires-1577932649.html

Дети сражаются с упырями в комедии Netflix "Вампиры против Бронкса"

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили трейлер нового комедийного фильма "Вампиры против Бронкса" ("Vampires vs. the Bronx"). РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T06:39

2020-10-02T06:39

2020-10-02T06:39

культура

фильмы 2020

кино и сериалы

новости культуры

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577933302_213:0:1710:842_1400x0_80_0_0_33a1c7470e2bd2e8b5d4a148f894998b.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили трейлер нового комедийного фильма "Вампиры против Бронкса" ("Vampires vs. the Bronx").В ленте Османи Родригеса (он же написал сценарий) рассказывают о компании подростков, которым предстоит побороть свои страхи и защитить родной район, когда в него вторгаются кровожадные и жестокие вампиры. Главные роли в комедии исполнили: Джейден Майкл ("Мир, полный чудес", 2017 год), Джеральд Джонс III ("ФБР", 2018 год), Грегори Диаз IV ("Кэрри Пилби", 2016 год), Сара Гадон ("Дракула", 2014 год), рэпер Клиффорд Смит, более известный, как Method Man и другие. В создании фильма приняли участие продюсеры Лорн Майклз, Эрин Дэвид, Берт Хамелинк и Майкл Саголь. Премьера "Вампиров против Бронкса" состоится на Netflix 2 октября.

https://ria.ru/20200923/multfilm-1577667780.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, netflix