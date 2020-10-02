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https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578131234.html
Россия поставила вакцину от коронавируса в Венесуэлу
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Каракас, сообщила вице-президент страны Дэлси Родригес. Запись ее выступления в твиттере... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:52
2020-10-02T21:42
коронавирусы
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
венесуэла
в мире
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<strong>МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости.</strong> Первая партия российской вакцины от коронавируса <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a> прибыла в <a href="http://ria.ru/location_Caracas/">Каракас</a>, сообщила вице-президент страны Дэлси Родригес. Запись ее выступления в твиттере опубликовал TVV Noticias.Встречая борт из России, Родригес подчеркнула, что <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/">Венесуэла</a> стала первой страной в Западном полушарии, которая примет участие в третьей фазе клинических испытаний препарата.В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a> (РФПИ). Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования стартовали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины.Как заявлял глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a>, Россия обсуждает поставки препарата с 50 странами. Более 20 государств подали заявки на приобретение миллиарда доз "Спутника V".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
4
россия
венесуэла
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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коронавирусы, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, венесуэла, в мире

Россия поставила вакцину от коронавируса в Венесуэлу

19:52 02.10.2020 (обновлено: 21:42 02.10.2020)
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Каракас, сообщила вице-президент страны Дэлси Родригес. Запись ее выступления в твиттере опубликовал TVV Noticias.
Встречая борт из России, Родригес подчеркнула, что Венесуэла стала первой страной в Западном полушарии, которая примет участие в третьей фазе клинических испытаний препарата.
В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования стартовали в Москве 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Как заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Россия обсуждает поставки препарата с 50 странами. Более 20 государств подали заявки на приобретение миллиарда доз "Спутника V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВенесуэлаВ мире
 
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