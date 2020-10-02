https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578131234.html
Россия поставила вакцину от коронавируса в Венесуэлу
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Каракас, сообщила вице-президент страны Дэлси Родригес. Запись ее выступления в твиттере... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:52
2020-10-02T19:52
2020-10-02T21:42
коронавирусы
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
венесуэла
в мире
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<strong>МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости.</strong> Первая партия российской вакцины от коронавируса <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a> прибыла в <a href="http://ria.ru/location_Caracas/">Каракас</a>, сообщила вице-президент страны Дэлси Родригес. Запись ее выступления в твиттере опубликовал TVV Noticias.Встречая борт из России, Родригес подчеркнула, что <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/">Венесуэла</a> стала первой страной в Западном полушарии, которая примет участие в третьей фазе клинических испытаний препарата.В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a> (РФПИ). Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования стартовали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины.Как заявлял глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a>, Россия обсуждает поставки препарата с 50 странами. Более 20 государств подали заявки на приобретение миллиарда доз "Спутника V".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
4
россия
венесуэла
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирусы, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, венесуэла, в мире