https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578099456.html
Гинцбург рассказал, что делать при повышении температуры после вакцинации
Вакцинацию от коронавируса с использованием российского "Спутника V" можно сочетать с комплексными витаминами, обезболивающими и другими лекарствами, кроме... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:21
2020-10-02T12:21
2020-10-02T12:21
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Вакцинацию от коронавируса с использованием российского "Спутника V" можно сочетать с комплексными витаминами, обезболивающими и другими лекарствами, кроме цитостатиков, сообщил РИА Новости глава Центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Комплексные витамины (принимать после вакцинации) даже очень хорошо. Единственное, не надо принимать лекарства цитостатики или токсичные для клеток... Большинство антибиотиков не подавляет, но есть среди них те, которые и на наши клетки действуют отрицательно, токсично. Лучше их тоже избегать. Но это надо консультироваться с врачом. Обычно антибиотики никак не влияют на наши клетки", - рассказал Гинцбург.Нет, по словам эксперта, противопоказаний и к приему обезболивающих. Что касается возникновения такого побочного эффекта, как повышенная температура, ее следует сбивать немедленно."Даже нужно ее сбивать, не дожидаясь поднятия, при первых признаках температуры надо таблетку парацетамола проглотить. Ничего вредного из-за этого не будет", - отметил Гинцбург.Кроме того, никаких противопоказаний к вакцинации, как добавил глава центра Гамалеи, нет и при женской менструации. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Вакцинацию от коронавируса с использованием российского "Спутника V" можно сочетать с комплексными витаминами, обезболивающими и другими лекарствами, кроме цитостатиков, сообщил РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург
.
"Комплексные витамины (принимать после вакцинации) даже очень хорошо. Единственное, не надо принимать лекарства цитостатики или токсичные для клеток... Большинство антибиотиков не подавляет, но есть среди них те, которые и на наши клетки действуют отрицательно, токсично. Лучше их тоже избегать. Но это надо консультироваться с врачом. Обычно антибиотики никак не влияют на наши клетки", - рассказал Гинцбург.
Нет, по словам эксперта, противопоказаний и к приему обезболивающих. Что касается возникновения такого побочного эффекта, как повышенная температура, ее следует сбивать немедленно.
"Даже нужно ее сбивать, не дожидаясь поднятия, при первых признаках температуры надо таблетку парацетамола проглотить. Ничего вредного из-за этого не будет", - отметил Гинцбург.
Кроме того, никаких противопоказаний к вакцинации, как добавил глава центра Гамалеи, нет и при женской менструации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.