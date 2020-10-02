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Центр Гамалеи заявил о готовности помочь заболевшему COVID-19 Трампу
Александр Гинцбург, глава центра Гамалеи, создавшего первую вакцину от COVID-19, сообщил РИА Новости о готовности помочь заболевшему президенту США Дональду... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:57
2020-10-02T12:08
меланья трамп
александр гинцбург
сша
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a>, глава центра Гамалеи, создавшего первую вакцину от COVID-19, сообщил РИА Новости о готовности помочь заболевшему президенту США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональду Трампу</a>, если поступит официальное обращение к российским властям.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев"."Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь", - добавил Гинцбург. Разработчик отечественного "Спутника V" посоветовал коллегам американского президента Дональда Трампа привиться российской вакциной. На уточняющую ремарку о том, что Трамп уже сдал положительный тест на коронавирус, эксперт обратил внимание на других представителей власти в Штатах, указав, что "там есть и вице-президент".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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меланья трамп, александр гинцбург, сша, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, в мире

Центр Гамалеи заявил о готовности помочь заболевшему COVID-19 Трампу

11:57 02.10.2020 (обновлено: 12:08 02.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Александр Гинцбург, глава центра Гамалеи, создавшего первую вакцину от COVID-19, сообщил РИА Новости о готовности помочь заболевшему президенту США Дональду Трампу, если поступит официальное обращение к российским властям.
Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев".
"Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь", - добавил Гинцбург.
Разработчик отечественного "Спутника V" посоветовал коллегам американского президента Дональда Трампа привиться российской вакциной.

"Думаю, что они все-таки со своим президентом там разберутся. Дай бог, чтобы у них там было все хорошо. Хорошо бы его было провакцинировать (российской вакциной), между прочим!" - рассказал Гинцбург.

На уточняющую ремарку о том, что Трамп уже сдал положительный тест на коронавирус, эксперт обратил внимание на других представителей власти в Штатах, указав, что "там есть и вице-президент".
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Распространение нового коронавирусаМеланья ТрампАлександр ГинцбургСШАВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дональд ТрампЗдоровье - ОбществоВ мире
 
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