Центр Гамалеи заявил о готовности помочь заболевшему COVID-19 Трампу
11:57 02.10.2020 (обновлено: 12:08 02.10.2020)
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Александр Гинцбург, глава центра Гамалеи, создавшего первую вакцину от COVID-19, сообщил РИА Новости о готовности помочь заболевшему президенту США Дональду Трампу, если поступит официальное обращение к российским властям.
Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев".
"Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь", - добавил Гинцбург.
Разработчик отечественного "Спутника V" посоветовал коллегам американского президента Дональда Трампа привиться российской вакциной.
"Думаю, что они все-таки со своим президентом там разберутся. Дай бог, чтобы у них там было все хорошо. Хорошо бы его было провакцинировать (российской вакциной), между прочим!" - рассказал Гинцбург.
На уточняющую ремарку о том, что Трамп уже сдал положительный тест на коронавирус, эксперт обратил внимание на других представителей власти в Штатах, указав, что "там есть и вице-президент".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.