https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578097269.html

Центр Гамалеи заявил о готовности помочь заболевшему COVID-19 Трампу

Александр Гинцбург, глава центра Гамалеи, создавшего первую вакцину от COVID-19, сообщил РИА Новости о готовности помочь заболевшему президенту США Дональду... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:57

2020-10-02T11:57

2020-10-02T12:08

меланья трамп

александр гинцбург

сша

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дональд трамп

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a>, глава центра Гамалеи, создавшего первую вакцину от COVID-19, сообщил РИА Новости о готовности помочь заболевшему президенту США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональду Трампу</a>, если поступит официальное обращение к российским властям.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев"."Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь", - добавил Гинцбург. Разработчик отечественного "Спутника V" посоветовал коллегам американского президента Дональда Трампа привиться российской вакциной. На уточняющую ремарку о том, что Трамп уже сдал положительный тест на коронавирус, эксперт обратил внимание на других представителей власти в Штатах, указав, что "там есть и вице-президент".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201001/ispytaniya-1578070669.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меланья трамп, александр гинцбург, сша, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, в мире