Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/vagon-1578087932.html
РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в новый плацкарт
Холдинг РЖД не планирует делать цены на билеты в новом плацкарте с длинными полками выше обычных, сообщил журналистам замгендиректора компании Дмитрий Пегов. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:47
2020-10-02T10:14
туризм
новости - туризм
дмитрий пегов
федеральная пассажирская компания
ржд
трансмашхолдинг
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578088848_0:63:2994:1747_1400x0_80_0_0_973c6442234cf3d077c038f50345b43d.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Холдинг <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> не планирует делать цены на билеты в новом плацкарте с длинными полками выше обычных, сообщил журналистам замгендиректора компании <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pegov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Пегов</a>.Холдинг РЖД вместе с производителем "<a href="http://ria.ru/organization_Transmashkholding/" target="_blank" data-auto="true">Трансмашхолдингом</a>" в пятницу показал прототип нового плацкартного вагона с более длинными полками (180 сантиметров), со шкафами и перегородками. Тариф для нее в регулируемом сегменте определяет <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает сама "<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральная пассажирская компания</a>" (ФПК, "дочка" РЖД), которая осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в РФ."Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством. На цену в плацкартных вагонах это (новый вид вагона - ред.) никак не повлияет", - сообщил Пегов.Места в новом плацкарте расположены как в обычном плацкарте: по четыре в так называемом "купе" и по две "боковушки". Однако в "купе" полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между самими "купе" сделаны перегородки, которые можно отодвинуть.Есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок.Первые такие вагоны повезут пассажиров во второй половине 2021 года.
https://ria.ru/20200610/1572754020.html
https://ria.ru/20201002/vagon-1578085973.html
Сначала говорили что не будут, теперь обещают. Значит ждите повышение цен, на новый плацкарт
11
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578088848_200:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_709e2c16be98b18eb9d771484e5aec65.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, дмитрий пегов, федеральная пассажирская компания, ржд, трансмашхолдинг, экономика

РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в новый плацкарт

09:47 02.10.2020 (обновлено: 10:14 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезентация концепта нового плацкартного вагона
Презентация концепта нового плацкартного вагона - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Холдинг РЖД не планирует делать цены на билеты в новом плацкарте с длинными полками выше обычных, сообщил журналистам замгендиректора компании Дмитрий Пегов.
Холдинг РЖД вместе с производителем "Трансмашхолдингом" в пятницу показал прототип нового плацкартного вагона с более длинными полками (180 сантиметров), со шкафами и перегородками. Тариф для нее в регулируемом сегменте определяет ФАС, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает сама "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), которая осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в РФ.
Интерьер купе в одном из вагонов двухэтажного поезда Карелия - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 15:36Распространение нового коронавируса
РЖД введут скидки в плацкарте, купе и для пассажиров старше 60 лет
"Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством. На цену в плацкартных вагонах это (новый вид вагона - ред.) никак не повлияет", - сообщил Пегов.
Места в новом плацкарте расположены как в обычном плацкарте: по четыре в так называемом "купе" и по две "боковушки". Однако в "купе" полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между самими "купе" сделаны перегородки, которые можно отодвинуть.
Есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок.
Первые такие вагоны повезут пассажиров во второй половине 2021 года.
Кадры прототипа нового плацкартного вагона - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 09:07
РЖД показали новый плацкартный вагон
 
Обсудить6
ТуризмНовости - ТуризмДмитрий ПеговФедеральная пассажирская компанияРЖДТрансмашхолдингЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния