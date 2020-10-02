https://ria.ru/20201002/vagon-1578087932.html

РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в новый плацкарт

Холдинг РЖД не планирует делать цены на билеты в новом плацкарте с длинными полками выше обычных, сообщил журналистам замгендиректора компании Дмитрий Пегов. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:47

2020-10-02T09:47

2020-10-02T10:14

туризм

новости - туризм

дмитрий пегов

федеральная пассажирская компания

ржд

трансмашхолдинг

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Холдинг <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> не планирует делать цены на билеты в новом плацкарте с длинными полками выше обычных, сообщил журналистам замгендиректора компании <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pegov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Пегов</a>.Холдинг РЖД вместе с производителем "<a href="http://ria.ru/organization_Transmashkholding/" target="_blank" data-auto="true">Трансмашхолдингом</a>" в пятницу показал прототип нового плацкартного вагона с более длинными полками (180 сантиметров), со шкафами и перегородками. Тариф для нее в регулируемом сегменте определяет <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает сама "<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральная пассажирская компания</a>" (ФПК, "дочка" РЖД), которая осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в РФ."Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством. На цену в плацкартных вагонах это (новый вид вагона - ред.) никак не повлияет", - сообщил Пегов.Места в новом плацкарте расположены как в обычном плацкарте: по четыре в так называемом "купе" и по две "боковушки". Однако в "купе" полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между самими "купе" сделаны перегородки, которые можно отодвинуть.Есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок.Первые такие вагоны повезут пассажиров во второй половине 2021 года.

https://ria.ru/20200610/1572754020.html

https://ria.ru/20201002/vagon-1578085973.html

kz kz Сначала говорили что не будут, теперь обещают. Значит ждите повышение цен, на новый плацкарт 11

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, дмитрий пегов, федеральная пассажирская компания, ржд, трансмашхолдинг, экономика