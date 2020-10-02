https://ria.ru/20201002/udmutriya-1578111611.html

Власти Удмуртии выделят 17,6 миллиона рублей на льготную ипотеку

Власти Удмуртии выделят 17,6 миллиона рублей из региональной казны для дальнейшего развития льготной ипотеки для населения, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:05

2020-10-02T15:05

2020-10-02T15:05

жилье

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

общество

удмуртская республика

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<strong>УФА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> выделят 17,6 миллиона рублей из региональной казны для дальнейшего развития льготной ипотеки для населения, сообщили в пресс-службе главы республики."Дополнительно из бюджета Удмуртии выделят 17,6 миллиона рублей для дальнейшей реализации льготной ипотеки в текущем году. Это плюс к 17,4 миллиона рублей, которые были направлены на реализацию проекта в этом году ранее", - поясняет пресс-служба главы Удмуртии."Наша республика – пилотный регион, где уже третий год действует программа льготных ипотечных кредитов. Её суть проста – государство берет на себя разницу между коммерческой и льготной ставками. Поэтому жители Удмуртии могут получить ипотеку под небольшой процент – 6,2%", - цитирует пресс-служба председателя правительства республики Ярослава Семенова.По данным властей, льготная ипотека действует в республике третий год. За 2 года ей смогли воспользоваться 200 семей. В текущем году выдано 44 льготных ипотечных жилищных кредитов на сумму 78,5 миллиона рублей. Минимальная процентная ставка по кредиту на сегодня 2,9%, максимальная – до 6,2%.В пресс-службе главы уточняют, что займом могут воспользоваться пострадавшие от пожаров и стихийных бедствий, потерявшие жильё в результате ЧС; работники бюджетной сферы; многодетные семьи; ветераны боевых действий; семьи, воспитывающие детей-инвалидов; молодые семьи; семьи с детьми, где одинокому родителю не исполнилось 36 лет и госслужащие. При этом они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Заём выдаётся только на приобретение жилья в новостройках для поддержки развития жилищного строительства.

https://ria.ru/20200929/udmurtiya-1577950647.html

https://ria.ru/20200929/biznesmeny-1577962175.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество