Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201002/udmurtiya-1578120442.html
В Удмуртии более 320 человек переехали из аварийного жилья по нацпроекту
Более 320 жителей Удмуртии переехали из аварийного жилья по программе переселения из ветхих домов в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:59
2020-10-02T16:59
удмуртская республика
владимир путин
алнашский район
сарапул
глазов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_0:191:2961:1857_1400x0_80_0_0_4bbdb57591f02ddaacdd3d32437ba87a.jpg
<strong>УФА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Более 320 жителей Удмуртии переехали из аварийного жилья по программе переселения из ветхих домов в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили в пресс-службе главы региона."За 9 месяцев текущего года 326 человек получили возможность переехать из своего аварийного жилья благодаря программе по переселению нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Кто-то из них воспользовался денежным возмещением за свою квартиру и приобрел жильё сам, а кто-то въехал в уже купленные для расселения квартиры. Выбор – за собственником", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, всего в 2020 году в регионе планируется переселить 680 человек, расселив около 9 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В настоящий момент помимо 326 человек, получивших новое жилье, свой выбор сделали еще 114 человек. После оформления всех необходимых документов они улучшат свои жилищные условия."Региональная программа переселения из аварийного жилья действует с 2019 года. Расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В <a href="http://ria.ru/location_Glazov/" target="_blank" data-auto="true">Глазове</a> и Увинском районе программа уже завершена. Сегодня программа реализуется в <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Votkinsk/" target="_blank" data-auto="true">Воткинске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sarapul/" target="_blank" data-auto="true">Сарапуле</a>, Кизнерском, Киясовском, Завьяловском и <a href="http://ria.ru/location_Alnashskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Алнашском районах</a>. За два года её действия свои жилищные условия улучшат 970 человек. В Удмуртии будет расселено 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья", - сообщает пресс-служба главы республики.
https://ria.ru/20201002/udmutriya-1578111611.html
алнашский район
сарапул
глазов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_116:0:2847:2048_1400x0_80_0_0_853d5b854f3839623bf977b07e6c6706.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, алнашский район, сарапул, глазов, общество

В Удмуртии более 320 человек переехали из аварийного жилья по нацпроекту

16:59 02.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 2 окт – РИА Новости. Более 320 жителей Удмуртии переехали из аварийного жилья по программе переселения из ветхих домов в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили в пресс-службе главы региона.
"За 9 месяцев текущего года 326 человек получили возможность переехать из своего аварийного жилья благодаря программе по переселению нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Кто-то из них воспользовался денежным возмещением за свою квартиру и приобрел жильё сам, а кто-то въехал в уже купленные для расселения квартиры. Выбор – за собственником", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего в 2020 году в регионе планируется переселить 680 человек, расселив около 9 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В настоящий момент помимо 326 человек, получивших новое жилье, свой выбор сделали еще 114 человек. После оформления всех необходимых документов они улучшат свои жилищные условия.
"Региональная программа переселения из аварийного жилья действует с 2019 года. Расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В Глазове и Увинском районе программа уже завершена. Сегодня программа реализуется в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Кизнерском, Киясовском, Завьяловском и Алнашском районах. За два года её действия свои жилищные условия улучшат 970 человек. В Удмуртии будет расселено 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья", - сообщает пресс-служба главы республики.
Вручение первых ключей от квартир жильцам нового дома - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 15:05Удмуртская Республика
Власти Удмуртии выделят 17,6 миллиона рублей на льготную ипотеку
 
Обсудить0
Удмуртская РеспубликаВладимир ПутинАлнашский районСарапулГлазовОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния