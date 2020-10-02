https://ria.ru/20201002/udmurtiya-1578120442.html

В Удмуртии более 320 человек переехали из аварийного жилья по нацпроекту

Более 320 жителей Удмуртии переехали из аварийного жилья по программе переселения из ветхих домов в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:59

2020-10-02T16:59

2020-10-02T16:59

удмуртская республика

владимир путин

алнашский район

сарапул

глазов

общество

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<strong>УФА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Более 320 жителей Удмуртии переехали из аварийного жилья по программе переселения из ветхих домов в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили в пресс-службе главы региона."За 9 месяцев текущего года 326 человек получили возможность переехать из своего аварийного жилья благодаря программе по переселению нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Кто-то из них воспользовался денежным возмещением за свою квартиру и приобрел жильё сам, а кто-то въехал в уже купленные для расселения квартиры. Выбор – за собственником", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, всего в 2020 году в регионе планируется переселить 680 человек, расселив около 9 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В настоящий момент помимо 326 человек, получивших новое жилье, свой выбор сделали еще 114 человек. После оформления всех необходимых документов они улучшат свои жилищные условия."Региональная программа переселения из аварийного жилья действует с 2019 года. Расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В <a href="http://ria.ru/location_Glazov/" target="_blank" data-auto="true">Глазове</a> и Увинском районе программа уже завершена. Сегодня программа реализуется в <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Votkinsk/" target="_blank" data-auto="true">Воткинске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sarapul/" target="_blank" data-auto="true">Сарапуле</a>, Кизнерском, Киясовском, Завьяловском и <a href="http://ria.ru/location_Alnashskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Алнашском районах</a>. За два года её действия свои жилищные условия улучшат 970 человек. В Удмуртии будет расселено 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья", - сообщает пресс-служба главы республики.

https://ria.ru/20201002/udmutriya-1578111611.html

алнашский район

сарапул

глазов

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, алнашский район, сарапул, глазов, общество