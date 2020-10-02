https://ria.ru/20201002/udalenka-1578083484.html

В Москве на "удаленку" перейдут около двух миллионов человек

Около 2 миллионов человек должны перейти на удаленную работу с понедельника в Москве, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T06:38

2020-10-02T06:38

2020-10-02T06:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир ефимов (политик)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Около 2 миллионов человек должны перейти на удаленную работу с понедельника в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом власти приняли решение обязать работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников в Москве. Соответствующий указ мэра опубликован в четверг на его сайте.По его словам, примерно столько же пожилых людей старше 65 лет живут в городе."Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний", - добавил заммэра. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201002/udalenka-1578083345.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), москва, общество