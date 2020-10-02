https://ria.ru/20201002/udalenka-1578083391.html
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
Власти Москвы рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T06:20
2020-10-02T06:20
2020-10-02T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир ефимов (политик)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Накануне столичный градоначальник <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/">Сергей Собянин</a></u> назвал эпидемиологическую ситуацию в городе критичной и издал указ о том, что работодатели с 5 октября должны отправить на удаленку не менее 30% штата.При этом заммэра подчеркнул, что это касается только офисных работников, а на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на местах.Всего, по словам Ефимова, с понедельника на удаленную работу должны перейти до двух миллионов человек. "Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний", — пояснил он.За последние сутки в столице выявили 2424 случая заражения коронавирусом, 1211 человек выздоровели, 24 пациента умерли.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201001/udalenka-1578069406.html
Афанас Кукуев
Вот когда один рубль будет стоить 80 долларов тогда и поговорим. А пока беги в школу
153
Афанас Кукуев
Но в других городах России нельзя 50% работающих перевести на удаленку как бесполезных существ, потому что нужно пахать, в шахтах и на заводах батрачить
35
62
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Власти Москвы рекомендуют перевести на удаленную работу до половины сотрудников
Власти Москвы рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Накануне столичный градоначальник Сергей Собянин назвал эпидемиологическую ситуацию в городе критичной и издал указ о том, что работодатели с 5 октября должны отправить на удаленку не менее 30% штата.
2020-10-02T06:20
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PT1M04S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), москва, общество