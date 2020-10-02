https://ria.ru/20201002/udalenka-1578083391.html

Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников

Власти Москвы рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T06:20

2020-10-02T06:20

2020-10-02T10:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

владимир ефимов (политик)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578088565_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1a056bbbf964ac91b8d4c9b115d6b923.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Накануне столичный градоначальник <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/">Сергей Собянин</a></u> назвал эпидемиологическую ситуацию в городе критичной и издал указ о том, что работодатели с 5 октября должны отправить на удаленку не менее 30% штата.При этом заммэра подчеркнул, что это касается только офисных работников, а на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на местах.Всего, по словам Ефимова, с понедельника на удаленную работу должны перейти до двух миллионов человек. "Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний", — пояснил он.За последние сутки в столице выявили 2424 случая заражения коронавирусом, 1211 человек выздоровели, 24 пациента умерли.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/udalenka-1578069406.html

Афанас Кукуев Вот когда один рубль будет стоить 80 долларов тогда и поговорим. А пока беги в школу 153

Афанас Кукуев Но в других городах России нельзя 50% работающих перевести на удаленку как бесполезных существ, потому что нужно пахать, в шахтах и на заводах батрачить 35

62

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Власти Москвы рекомендуют перевести на удаленную работу до половины сотрудников Власти Москвы рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Накануне столичный градоначальник Сергей Собянин назвал эпидемиологическую ситуацию в городе критичной и издал указ о том, что работодатели с 5 октября должны отправить на удаленку не менее 30% штата. 2020-10-02T06:20 true PT1M04S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), москва, общество