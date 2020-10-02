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https://ria.ru/20201002/udalenka-1578083345.html
Власти Москвы объяснили, кого коснется перевод на "удаленку"
Переход не менее 30% сотрудников на удаленную работу с понедельника в Москве касается только офисных работников, на промышленных, торговых и сервисных... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T06:08
2020-10-02T06:44
владимир ефимов (политик)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Переход не менее 30% сотрудников на удаленную работу с понедельника в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> касается только офисных работников, на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на рабочих местах, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве принято решение обязать работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Соответствующий указ градоначальника опубликован в четверг на его сайте.Заммэра подчеркнул, что столичная промышленность от таких ограничений не должна пострадать. Сергей Собянин назвал в четверг ситуацию с коронавирусом в Москве "критичной". "Если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры", - предупредил он.Собянин отметил, что несмотря на рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу, в столице практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах — пробки, в частности, достигают девяти баллов.За последние сутки в столице выявлены 2424 случая заражения коронавирусом, 1211 человек выздоровели, <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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владимир ефимов (политик), москва, общество

Власти Москвы объяснили, кого коснется перевод на "удаленку"

06:08 02.10.2020 (обновлено: 06:44 02.10.2020)
 
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
CC0 / picjumbo_com /
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Переход не менее 30% сотрудников на удаленную работу с понедельника в Москве касается только офисных работников, на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на рабочих местах, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве принято решение обязать работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Соответствующий указ градоначальника опубликован в четверг на его сайте.
"Важно отметить, что речь идет именно об офисных работниках. Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа - необходимо присутствие на месте, конечно же, на них это ограничение распространяться не будет", - сказал Ефимов.
Заммэра подчеркнул, что столичная промышленность от таких ограничений не должна пострадать.
Сергей Собянин назвал в четверг ситуацию с коронавирусом в Москве "критичной". "Если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры", - предупредил он.
Собянин отметил, что несмотря на рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу, в столице практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах — пробки, в частности, достигают девяти баллов.
За последние сутки в столице выявлены 2424 случая заражения коронавирусом, 1211 человек выздоровели,
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Владимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
 
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