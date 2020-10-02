https://ria.ru/20201002/udalenka-1578083345.html

Власти Москвы объяснили, кого коснется перевод на "удаленку"

Переход не менее 30% сотрудников на удаленную работу с понедельника в Москве касается только офисных работников, на промышленных, торговых и сервисных... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T06:08

2020-10-02T06:08

2020-10-02T06:44

владимир ефимов (политик)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Переход не менее 30% сотрудников на удаленную работу с понедельника в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> касается только офисных работников, на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на рабочих местах, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве принято решение обязать работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Соответствующий указ градоначальника опубликован в четверг на его сайте.Заммэра подчеркнул, что столичная промышленность от таких ограничений не должна пострадать. Сергей Собянин назвал в четверг ситуацию с коронавирусом в Москве "критичной". "Если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры", - предупредил он.Собянин отметил, что несмотря на рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу, в столице практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах — пробки, в частности, достигают девяти баллов.За последние сутки в столице выявлены 2424 случая заражения коронавирусом, 1211 человек выздоровели, <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/udalenka-1578069406.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), москва, общество