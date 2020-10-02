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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20201002/ucheniya-1578114314.html
Руденя: власти Верхневолжья получили неоценимый опыт от учений МЧС
Власти Тверской области получили неоценимый практический опыт от участия в прошедшей в пятницу Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне заявил... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:39
2020-10-02T15:39
тверская область
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
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<strong>ТВЕРЬ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> получили неоценимый практический опыт от участия в прошедшей в пятницу Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне заявил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a>.Главная площадка учений была развернута в Тверской области."Сегодня нам продемонстрировали слаженность действий всех государственных структур. Руководители муниципальных образований региона, члены областного правительства получили неоценимый практический опыт. Увидели, как надо действовать в подобного рода ситуациях. Важно, что в эту работу включились не только <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, но и коммунальные службы, главы районов, муниципальные предприятия", – сказал Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, участниками учений стали подразделения МЧС России, регионального Управления, центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", руководители областных министерств и ведомств, органов местного самоуправления, представители коммунальных служб и другие специалисты – всего более 220 человек. Задействованы свыше 50 единиц спецтехники. Одна из главных целей учения – совершенствование практических навыков при выполнении мероприятий гражданской обороны, проверка готовности органов власти к выполнению задач при ликвидации чрезвычайных ситуаций."На площадке у аэродрома Змеево организовано несколько учебных площадок. Здесь отработаны действия по ликвидации условной диверсионной группы, проникшей на предприятие, где хранятся химически опасные вещества. Проведено оповещение населения, аварийно-спасательные мероприятия, восстановление работы коммунальной инфраструктуры и другие мероприятия", — говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20181001/1529704617.html
тверская область
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Новости
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игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область

Руденя: власти Верхневолжья получили неоценимый опыт от учений МЧС

15:39 02.10.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 2 окт – РИА Новости. Власти Тверской области получили неоценимый практический опыт от участия в прошедшей в пятницу Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне заявил губернатор области Игорь Руденя.
Главная площадка учений была развернута в Тверской области.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВсероссийская штабная тренировка по гражданской обороне в Тверской области
Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне в Тверской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне в Тверской области
"Сегодня нам продемонстрировали слаженность действий всех государственных структур. Руководители муниципальных образований региона, члены областного правительства получили неоценимый практический опыт. Увидели, как надо действовать в подобного рода ситуациях. Важно, что в эту работу включились не только МЧС, но и коммунальные службы, главы районов, муниципальные предприятия", – сказал Руденя.
По сообщению пресс-службы областного правительства, участниками учений стали подразделения МЧС России, регионального Управления, центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", руководители областных министерств и ведомств, органов местного самоуправления, представители коммунальных служб и другие специалисты – всего более 220 человек. Задействованы свыше 50 единиц спецтехники.
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Одна из главных целей учения – совершенствование практических навыков при выполнении мероприятий гражданской обороны, проверка готовности органов власти к выполнению задач при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"На площадке у аэродрома Змеево организовано несколько учебных площадок. Здесь отработаны действия по ликвидации условной диверсионной группы, проникшей на предприятие, где хранятся химически опасные вещества. Проведено оповещение населения, аварийно-спасательные мероприятия, восстановление работы коммунальной инфраструктуры и другие мероприятия", — говорится в сообщении пресс-службы.
 
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Тверская областьИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская область
 
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