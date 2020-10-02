https://ria.ru/20201002/ubiystvo-1578108223.html
В Подмосковье возбудили дело после убийства воспитательницы в детсаду
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после убийства воспитательницы в детском саду Воскресенска, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:17
2020-10-02T14:17
2020-10-02T14:17
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
воскресенск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело о халатности после убийства воспитательницы в детском саду <a href="http://ria.ru/location_Voskresensk/" target="_blank" data-auto="true">Воскресенска</a>, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> Марина Каурова.Ранее в подмосковном главке <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> сообщили, что 31 августа 53-летний мужчина проник на территорию детского сада в Воскресенске, вошел в группу, где работала его супруга, и нанес ей ножевые ранения, женщина скончалась на месте. Подозреваемый задержан."Воскресенская городская прокуратура провела проверку в детском саду, где 31 августа текущего года произошло убийство воспитательницы. Выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства в части обеспечения мер безопасности и охраны дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.В частности, в детсаду находился всего один охранник, ряд видеокамер были в нерабочем состоянии, не все помещения оборудованы средствами охранной сигнализации и охвачены системой видеонаблюдения, говорится в сообщении. Кроме того, в нарушение установленных требований по охране жизни и здоровья детей в день происшествия работники впустили в помещение постороннего человека."По результатам проверки городская прокуратура внесла уполномоченным лицам четыре представления об устранении нарушений законодательства, а также возбудила дела об административных правонарушениях. Материалы проверки направлены в следственный орган, которым возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20200902/deti-1576606530.html
1
московская область (подмосковье)
воскресенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), воскресенск, происшествия
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после убийства воспитательницы в детском саду Воскресенска
, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Московской области
Марина Каурова.
Ранее в подмосковном главке СК РФ
сообщили, что 31 августа 53-летний мужчина проник на территорию детского сада в Воскресенске, вошел в группу, где работала его супруга, и нанес ей ножевые ранения, женщина скончалась на месте. Подозреваемый задержан.
"Воскресенская городская прокуратура провела проверку в детском саду, где 31 августа текущего года произошло убийство воспитательницы. Выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства в части обеспечения мер безопасности и охраны дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.
В частности, в детсаду находился всего один охранник, ряд видеокамер были в нерабочем состоянии, не все помещения оборудованы средствами охранной сигнализации и охвачены системой видеонаблюдения, говорится в сообщении. Кроме того, в нарушение установленных требований по охране жизни и здоровья детей в день происшествия работники впустили в помещение постороннего человека.
"По результатам проверки городская прокуратура внесла уполномоченным лицам четыре представления об устранении нарушений законодательства, а также возбудила дела об административных правонарушениях. Материалы проверки направлены в следственный орган, которым возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - уточняется в сообщении.