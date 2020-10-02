https://ria.ru/20201002/ubil-1578135756.html

Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом

Опубликовано видео драки в Симферополе, в результате которой от рук туриста из Чечни погиб крымский спортсмен. Ролик опубликовал телеканал "НТВ". РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T23:11

2020-10-02T23:11

2020-10-02T23:11

чеченская республика (чечня)

следственный комитет россии (ск рф)

симферополь

республика крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578135465_0:10:662:382_1400x0_80_0_0_2a53b97a3b730e9b5f5ae5eee6b13030.png

<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Опубликовано видео драки в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a>, в результате которой от рук туриста из Чечни погиб крымский спортсмен. Ролик опубликовал телеканал "НТВ". На кадрах видно, как гость из Чечни ударил крымчанина по голове, после чего тот упал и потерял сознание. Ему на помощь подошли очевидцы конфликта. После конфликта мужчина обратился к врачам. У него зафиксировали "ушиб головы, шеи и правостороннюю гематому". Крымчанин самостоятельно добрался до дома, где скончался на следующий день. В свидетельстве о смерти говорится, что у него был отек мозга и перелом основания черепа. Отдыхавший в Крыму житель Чечни через несколько дней после инцидента вернулся домой. Однако сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с представителем Кадырова в Крыму установили личность мужчины. В ближайшее время он должен вернуться в Симферополь для проведения следственных действий.Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республике Крым</a> отметили, что также дадут оценку действиям медиков, к которым пострадавший обращался за помощью.

https://ria.ru/20201001/draka-1578032966.html

samara578 При Украине такого не было. 61

Егор Панкратов Зверьё 50

17

симферополь

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), симферополь, республика крым, происшествия