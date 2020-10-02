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Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
Опубликовано видео драки в Симферополе, в результате которой от рук туриста из Чечни погиб крымский спортсмен. Ролик опубликовал телеканал "НТВ". РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T23:11
2020-10-02T23:11
чеченская республика (чечня)
следственный комитет россии (ск рф)
симферополь
республика крым
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Опубликовано видео драки в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a>, в результате которой от рук туриста из Чечни погиб крымский спортсмен. Ролик опубликовал телеканал "НТВ". На кадрах видно, как гость из Чечни ударил крымчанина по голове, после чего тот упал и потерял сознание. Ему на помощь подошли очевидцы конфликта. После конфликта мужчина обратился к врачам. У него зафиксировали "ушиб головы, шеи и правостороннюю гематому". Крымчанин самостоятельно добрался до дома, где скончался на следующий день. В свидетельстве о смерти говорится, что у него был отек мозга и перелом основания черепа. Отдыхавший в Крыму житель Чечни через несколько дней после инцидента вернулся домой. Однако сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с представителем Кадырова в Крыму установили личность мужчины. В ближайшее время он должен вернуться в Симферополь для проведения следственных действий.Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республике Крым</a> отметили, что также дадут оценку действиям медиков, к которым пострадавший обращался за помощью.
https://ria.ru/20201001/draka-1578032966.html
При Украине такого не было.
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Зверьё
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симферополь
республика крым
РИА Новости
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чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), симферополь, республика крым, происшествия

Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом

23:11 02.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Опубликовано видео драки в Симферополе, в результате которой от рук туриста из Чечни погиб крымский спортсмен. Ролик опубликовал телеканал "НТВ".
На кадрах видно, как гость из Чечни ударил крымчанина по голове, после чего тот упал и потерял сознание. Ему на помощь подошли очевидцы конфликта.
После конфликта мужчина обратился к врачам. У него зафиксировали "ушиб головы, шеи и правостороннюю гематому". Крымчанин самостоятельно добрался до дома, где скончался на следующий день. В свидетельстве о смерти говорится, что у него был отек мозга и перелом основания черепа.
Отдыхавший в Крыму житель Чечни через несколько дней после инцидента вернулся домой. Однако сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с представителем Кадырова в Крыму установили личность мужчины. В ближайшее время он должен вернуться в Симферополь для проведения следственных действий.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. В СК по Республике Крым отметили, что также дадут оценку действиям медиков, к которым пострадавший обращался за помощью.
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Чеченская республика (Чечня)Следственный комитет России (СК РФ)СимферопольРеспублика КрымПроисшествия
 
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