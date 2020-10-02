https://ria.ru/20201002/tvit-1578085189.html

Твит Трампа о заражении коронавирусом "взорвал" интернет

Твит президента США Дональда Трампа о том, что у него коронавирус, стремительно набирает отклики в интернете. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:42

2020-10-02T08:42

2020-10-02T08:42

коронавирус covid-19

меланья трамп

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Твит президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> о том, что у него коронавирус, стремительно набирает отклики в интернете.В течение получаса твит Трампа собрал 330 тысяч ретвитов, 320 тысяч лайков и 110 тысяч комментариев.Трамп сообщил, что у него и первой леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланьи Трамп</a> подтвержден коронавирус. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности президента "без каких-либо перебоев".

https://ria.ru/20200930/debaty-1577976285.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, меланья трамп, дональд трамп, сша, в мире