https://ria.ru/20201002/tvit-1578085189.html
Твит Трампа о заражении коронавирусом "взорвал" интернет
Твит президента США Дональда Трампа о том, что у него коронавирус, стремительно набирает отклики в интернете. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:42
2020-10-02T08:42
2020-10-02T08:42
коронавирус covid-19
меланья трамп
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Твит президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> о том, что у него коронавирус, стремительно набирает отклики в интернете.В течение получаса твит Трампа собрал 330 тысяч ретвитов, 320 тысяч лайков и 110 тысяч комментариев.Трамп сообщил, что у него и первой леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланьи Трамп</a> подтвержден коронавирус. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности президента "без каких-либо перебоев".
https://ria.ru/20200930/debaty-1577976285.html
5
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, меланья трамп, дональд трамп, сша, в мире