https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578112595.html

Иностранным туристам в Турции теперь нужен цифровой код

В Турции иностранных туристов обязали использовать цифровой код для поездок на общественном транспорте, сообщил РИА Новости представитель Министерства... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:32

2020-10-02T15:32

2020-10-02T19:02

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<strong>АНКАРА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В Турции иностранных туристов обязали использовать цифровой код для поездок на общественном транспорте, сообщил РИА Новости представитель Министерства транспорта и инфраструктуры страны.По его словам, это необходимо, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом.Он добавил, что если у туриста нет местной сим-карты, то можно попросить любого турецкого гражданина отправить запрос на номер 2023 и получить HES-код с его мобильного телефона. С этим могут помочь в том числе сотрудники отелей, аэропортов, вокзалов.Ранее из-за ситуации с COVID-19 МВД Турции выпустило аналогичное предписание для всех провинций страны. Согласно документу, для использования городского транспорта и заселения в отели у граждан должен быть цифровой код. До этого такие меры распространялись только на поездки в междугородних автобусах, поездах и на самолетах.Накануне в Турции выявили 1407 новых случаев COVID-19, 67 человек умерли. С начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 320 тысяч человек, 8262 скончались. По словам глава Минздрава Фахреттина Коджы, ситуация с вирусом в Турции достигла второго пика.

https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578106095.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, мвд турции, туристы, новости - туризм, турция