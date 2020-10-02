https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578112095.html

Великобритания исключила Турцию из списка безопасных стран

Великобритания исключила Турцию из списка стран, после возвращения из которых туристам не нужно проходить двухнедельный карантин, сообщает Турпром. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:39

2020-10-02T16:39

2020-10-02T16:40

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Великобритания исключила Турцию из списка стран, после возвращения из которых туристам не нужно проходить двухнедельный карантин, <a href="https://www.tourprom.ru/news/48014/" target="_blank">сообщает</a> Турпром.Это одно из самых популярных этим летом направлений у британских путешественников.Исключение этой страны из списка безопасных по коронавирусу случилось внезапно, как ранее это было с Испанией и Грецией. Теперь тем, кто на данный момент отдыхает в Турции и вернется в Великобританию 3 октября и позже придется отсидеть две недели на карантине. "Обновление туристического коридора: по последним данным, на этой неделе нам нужно удалить Турцию, Польшу и Бонэйр, Сент-Эстатиус и Сабу из списка #TravelCorridor. Если вы прибудете из этих мест с 4 утра 3 октября, вам придется самоизолироваться", — сообщил государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс.Если туристы откажутся это сделать, им грозит штраф – до 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 13 тысяч долларов).

https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578106095.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, греция, испания, туризм, туристы, новости - туризм, великобритания, турция