Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578112095.html
Великобритания исключила Турцию из списка безопасных стран
Великобритания исключила Турцию из списка стран, после возвращения из которых туристам не нужно проходить двухнедельный карантин, сообщает Турпром. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:39
2020-10-02T16:40
коронавирус covid-19
греция
испания
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
великобритания
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155627/50/1556275002_0:368:2730:1904_1400x0_80_0_0_fe3a32ddcee4ee4d3e30326e5e345b14.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Великобритания исключила Турцию из списка стран, после возвращения из которых туристам не нужно проходить двухнедельный карантин, <a href="https://www.tourprom.ru/news/48014/" target="_blank">сообщает</a> Турпром.Это одно из самых популярных этим летом направлений у британских путешественников.Исключение этой страны из списка безопасных по коронавирусу случилось внезапно, как ранее это было с Испанией и Грецией. Теперь тем, кто на данный момент отдыхает в Турции и вернется в Великобританию 3 октября и позже придется отсидеть две недели на карантине. "Обновление туристического коридора: по последним данным, на этой неделе нам нужно удалить Турцию, Польшу и Бонэйр, Сент-Эстатиус и Сабу из списка #TravelCorridor. Если вы прибудете из этих мест с 4 утра 3 октября, вам придется самоизолироваться", — сообщил государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс.Если туристы откажутся это сделать, им грозит штраф – до 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 13 тысяч долларов).
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578106095.html
греция
испания
великобритания
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155627/50/1556275002_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_deb4e07bfb636d298420132c6bd4eebf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, греция, испания, туризм, туристы, новости - туризм, великобритания, турция

Великобритания исключила Турцию из списка безопасных стран

16:39 02.10.2020 (обновлено: 16:40 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Вид на бухту Гюверджинлик
Бодрум. Вид на бухту Гюверджинлик - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Великобритания исключила Турцию из списка стран, после возвращения из которых туристам не нужно проходить двухнедельный карантин, сообщает Турпром.
Это одно из самых популярных этим летом направлений у британских путешественников.
Исключение этой страны из списка безопасных по коронавирусу случилось внезапно, как ранее это было с Испанией и Грецией. Теперь тем, кто на данный момент отдыхает в Турции и вернется в Великобританию 3 октября и позже придется отсидеть две недели на карантине.
"Обновление туристического коридора: по последним данным, на этой неделе нам нужно удалить Турцию, Польшу и Бонэйр, Сент-Эстатиус и Сабу из списка #TravelCorridor. Если вы прибудете из этих мест с 4 утра 3 октября, вам придется самоизолироваться", — сообщил государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс.
Если туристы откажутся это сделать, им грозит штраф – до 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 13 тысяч долларов).
Пляж отеля Lujo Bodrum - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 13:47Туризм
Эксперт разъяснил правила отдыха в Турции для иностранцев
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ГрецияИспанияТуризмтуристыНовости - ТуризмВеликобританияТурция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния