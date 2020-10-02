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Туризм
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578106095.html
Эксперт разъяснил правила отдыха в Турции для иностранцев
Иностранным туристам в Турции не нужно получать цифровой код (HES-код) для заселения в отель, это требование властей касается турецких граждан и иностранцев,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:47
2020-10-02T14:00
туризм
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<strong>АНКАРА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Иностранным туристам в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> не нужно получать цифровой код (HES-код) для заселения в отель, это требование властей касается турецких граждан и иностранцев, имеющих вид на жительство в стране, заявила РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров Турции.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Турции</a> на фоне увеличения числа больных коронавирусом в стране разослало циркуляр в администрации всех провинций страны, согласно которому для поездок в городском транспорте и для заселения в отели граждане теперь должны иметь цифровой код с целью предотвращения распространения коронавируса. Ранее цифровой код был введен в Турции для поездок в междугородних автобусах, поездах и на самолетах. Документ вступил в силу 30 сентября.Она отметила, что получение HES-кода занимает не больше минуты. Он может быть получен с помощью СМС на мобильном телефоне.Как заявил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него c мая фиксировались в стране неоднократно в течение сентября. Накануне, согласно данным минздрава, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки выросло на 1407, всего заразившихся - 320 070. Умерли 67 больных, всего умерших - 8 262.
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578086341.html
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мвд турции, новости - туризм, турция, в мире

Эксперт разъяснил правила отдыха в Турции для иностранцев

13:47 02.10.2020 (обновлено: 14:00 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Мария СеливановаПляж отеля Lujo Bodrum
Пляж отеля Lujo Bodrum - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 окт - РИА Новости. Иностранным туристам в Турции не нужно получать цифровой код (HES-код) для заселения в отель, это требование властей касается турецких граждан и иностранцев, имеющих вид на жительство в стране, заявила РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров Турции.
Ранее МВД Турции на фоне увеличения числа больных коронавирусом в стране разослало циркуляр в администрации всех провинций страны, согласно которому для поездок в городском транспорте и для заселения в отели граждане теперь должны иметь цифровой код с целью предотвращения распространения коронавируса. Ранее цифровой код был введен в Турции для поездок в междугородних автобусах, поездах и на самолетах. Документ вступил в силу 30 сентября.

"Распоряжение о получении HES-кода при бронировании и заселении в гостиницы относится только к нашим гражданам, проживающим в Турции, а также к иностранцам, имеющим здесь вид на жительство. К иностранным туристам, которые приезжают на отдых в нашу страну из-за границы, данное требование не относится", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что получение HES-кода занимает не больше минуты. Он может быть получен с помощью СМС на мобильном телефоне.
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 09:18Туризм
Россиянин погиб в турецком отеле из-за окна
Как заявил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него c мая фиксировались в стране неоднократно в течение сентября. Накануне, согласно данным минздрава, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки выросло на 1407, всего заразившихся - 320 070. Умерли 67 больных, всего умерших - 8 262.
 
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ТуризмМВД ТурцииНовости - ТуризмТурцияВ мире
 
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