Эксперт разъяснил правила отдыха в Турции для иностранцев
13:47 02.10.2020 (обновлено: 14:00 02.10.2020)
АНКАРА, 2 окт - РИА Новости. Иностранным туристам в Турции не нужно получать цифровой код (HES-код) для заселения в отель, это требование властей касается турецких граждан и иностранцев, имеющих вид на жительство в стране, заявила РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров Турции.
Ранее МВД Турции на фоне увеличения числа больных коронавирусом в стране разослало циркуляр в администрации всех провинций страны, согласно которому для поездок в городском транспорте и для заселения в отели граждане теперь должны иметь цифровой код с целью предотвращения распространения коронавируса. Ранее цифровой код был введен в Турции для поездок в междугородних автобусах, поездах и на самолетах. Документ вступил в силу 30 сентября.
"Распоряжение о получении HES-кода при бронировании и заселении в гостиницы относится только к нашим гражданам, проживающим в Турции, а также к иностранцам, имеющим здесь вид на жительство. К иностранным туристам, которые приезжают на отдых в нашу страну из-за границы, данное требование не относится", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что получение HES-кода занимает не больше минуты. Он может быть получен с помощью СМС на мобильном телефоне.
Как заявил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него c мая фиксировались в стране неоднократно в течение сентября. Накануне, согласно данным минздрава, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки выросло на 1407, всего заразившихся - 320 070. Умерли 67 больных, всего умерших - 8 262.