Ереван заявил о доказательствах военной поддержки Турцией Азербайджана
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ереван имеет доказательства, что военное командование Турции принимает участие в руководстве боевыми действиями в Карабахе, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"Да, у нас есть доказательства", - сказал Пашинян в интервью французскому изданию Figaro в ответ на вопрос о том, есть ли у него доказательства военной поддержки Турцией Азербайджана.
Он отметил, что Россия, Франция и Иран уже признали причастность турецкой армии к широкомасштабному наступлению на Нагорный Карабах 27 сентября.
"Высокопоставленные турецкие официальные лица публично подтвердили свою поддержку Азербайджана в политическом и дипломатическом плане, а также на поле боя. Они используют беспилотники и турецкие F-16 для бомбардировки гражданских районов Нагорного Карабаха... Есть свидетельства того, что турецкое военное командование принимает непосредственное участие в руководстве наступлением", - подчеркнул армянский премьер.
По его словам, Анкара также снабжала Баку военной техникой, оружием и военными советниками.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.