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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578100123.html
Ереван заявил о доказательствах военной поддержки Турцией Азербайджана
Ереван имеет доказательства, что военное командование Турции принимает участие в руководстве боевыми действиями в Карабахе, заявил премьер Армении Никол... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:29
2020-10-02T12:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Ереван имеет доказательства, что военное командование <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> принимает участие в руководстве боевыми действиями в Карабахе, заявил премьер Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a>."Да, у нас есть доказательства", - сказал Пашинян в интервью французскому изданию <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Figaro</a> в ответ на вопрос о том, есть ли у него доказательства военной поддержки Турцией Азербайджана.Он отметил, что Россия, Франция и Иран уже признали причастность турецкой армии к широкомасштабному наступлению на <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорный Карабах</a> 27 сентября.По его словам, Анкара также снабжала Баку военной техникой, оружием и военными советниками.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201002/armeniya-1578090168.html
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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никол пашинян, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил о доказательствах военной поддержки Турцией Азербайджана

12:29 02.10.2020
 
© Фото : Министерство обороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ереван имеет доказательства, что военное командование Турции принимает участие в руководстве боевыми действиями в Карабахе, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"Да, у нас есть доказательства", - сказал Пашинян в интервью французскому изданию Figaro в ответ на вопрос о том, есть ли у него доказательства военной поддержки Турцией Азербайджана.
Он отметил, что Россия, Франция и Иран уже признали причастность турецкой армии к широкомасштабному наступлению на Нагорный Карабах 27 сентября.

"Высокопоставленные турецкие официальные лица публично подтвердили свою поддержку Азербайджана в политическом и дипломатическом плане, а также на поле боя. Они используют беспилотники и турецкие F-16 для бомбардировки гражданских районов Нагорного Карабаха... Есть свидетельства того, что турецкое военное командование принимает непосредственное участие в руководстве наступлением", - подчеркнул армянский премьер.

По его словам, Анкара также снабжала Баку военной техникой, оружием и военными советниками.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Артиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят удары по позициям военных в Армении - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 10:33Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения заявила о готовности к переговорам о прекращении огня в Карабахе
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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