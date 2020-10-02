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РИА Наука
https://ria.ru/20201002/tseny-iphone-12-1578104981.html
Стали известны цены всех версий iPhone 12
Самый дорогой iPhone 12 в США будет стоить 1399 долларов (около 110 тысяч рублей по текущему курсу). Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на информированный... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:28
2020-10-02T14:00
риа наука
apple iphone
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Самый дорогой <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> будет стоить 1399 долларов (около 110 тысяч рублей по текущему курсу). Об этом <a href="https://www.gsmarena.com/apple_iphone_12_prices_to_start_from_649_four_models_incoming-news-45599.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a> GSMArena со ссылкой на информированный источник.Собеседник ресурса раскрыл прайс-лист и на другие смартфоны <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, которые представят в октябре. Компактный iPhone 12 mini предложат по цене 649 долларов за версию 64 Гб, 699 долларов за 128 Гб и 799 долларов за максимальные 256 Гб. Цена на iPhone 12 будет назначена от 749 до 899 долларов в зависимости от объема накопителя. iPhone 12 Pro стартует с 999 долларов, а версию на 512 Гб предложат за 1299 долларов. Наконец, огромный iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма будет продаваться на 100 долларов дороже за аналогичную версию памяти.Цены на смартфоны Apple традиционно отличаются от рынка к рынку, но американский служит ориентиром. Презентация iPhone 12, по неофициальным данным, запланирована на 13 октября.
https://ria.ru/20201002/iphone-12-skoro-1578089696.html
Надо ввести ежемесячный налог на iPhone за пособничество американскому терроризму.
41
А может надо просто подумать почему у нас не могут создать отечественный аналог?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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apple iphone, apple, технологии

Стали известны цены всех версий iPhone 12

13:28 02.10.2020 (обновлено: 14:00 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковПродажа смартфонов
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Самый дорогой iPhone 12 в США будет стоить 1399 долларов (около 110 тысяч рублей по текущему курсу). Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на информированный источник.
Собеседник ресурса раскрыл прайс-лист и на другие смартфоны Apple, которые представят в октябре. Компактный iPhone 12 mini предложат по цене 649 долларов за версию 64 Гб, 699 долларов за 128 Гб и 799 долларов за максимальные 256 Гб.
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 10:27РИА Наука
Китайцы раскрыли дату презентации iPhone 12
Цена на iPhone 12 будет назначена от 749 до 899 долларов в зависимости от объема накопителя. iPhone 12 Pro стартует с 999 долларов, а версию на 512 Гб предложат за 1299 долларов. Наконец, огромный iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма будет продаваться на 100 долларов дороже за аналогичную версию памяти.
Цены на смартфоны Apple традиционно отличаются от рынка к рынку, но американский служит ориентиром. Презентация iPhone 12, по неофициальным данным, запланирована на 13 октября.
 
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РИА НаукаApple iPhoneAppleТехнологии
 
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