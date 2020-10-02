https://ria.ru/20201002/tramp-1578135854.html

Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп чувствует себя утомленным, но он в хорошем настроении, заявил лечащий врач президента Шон Конли. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T23:21

2020-10-02T23:21

2020-10-02T23:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Заразившийся<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавирусом</a> президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> чувствует себя утомленным, но он в хорошем настроении, заявил лечащий врач президента Шон Конли."На вторую половину дня (пятницы по вашингтонскому времени — ред.) президент остается утомленным, но в хорошем настроении", - заявил Конли в меморандуме, который распространил Белый дом.По его словам, Трампу сделали инъекцию коктейля антител от фирмы Regeneron, который, согласно некоторым исследователям, может снизить уровень вируса в крови.Кроме того, Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.У первой леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланьи Трамп</a>, у которой также обнаружили коронавирус, отмечен лишь "мягкий кашель и головная боль", заявил Конли.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/tramp-1578134312.html

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, сша, в мире