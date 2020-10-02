https://ria.ru/20201002/tramp-1578134312.html

В Белом доме рассказали о симптомах коронавируса у Трампа

У президента США Дональда Трампа "мягкие симптомы" коронавируса, заявила его пресс-секретарь Кейли Макинани. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T21:41

2020-10-02T21:41

2020-10-03T00:04

распространение нового коронавируса

кейли макинани

коронавирус covid-19

линдси грэм

коронавирусы

дональд трамп

администрация президента сша

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости.</strong> У президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональда Трампа</a> "мягкие симптомы" коронавируса, заявила его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/">Кейли Макинани</a>.Она добавила, что глава государства "напряженно работает": в частности, он провел телефонный разговор с сенаторами Митчем Макконнелом и <a href="http://ria.ru/person_Lindsi_Grehm/">Линдси Грэмом</a>.В штабе президента сообщили, что все предвыборные мероприятия с его участием отложат или перенесут в онлайн-формат.Как заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли, во второй половине дня Трамп чувствовал себя "утомленным, но в хорошем настроении". Медик рассказал, что его пациенту сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса. Хозяин Белого дома также принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин. Конли добавил, что у жены президента Меланьи наблюдаются лишь "мягкий кашель и головная боль".Ранее издание <a href="https://www.vanityfair.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Vanity Fair</a> опубликовало статью, в которой сказано, что состояние Трампа ухудшилось: у него появились кашель и температура. Как рассказали журналистам двое республиканцев, в Белом доме беспокоятся о здоровье лидера из-за его возраста — Трампу 74 года.В пятницу Трамп сообщил, что его последний тест на коронавирус оказался положительным. Заболела и его супруга. По словам американского лидера, они сразу ушли на карантин. Позднее Конли отмечал, что глава государства и первая леди планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.Накануне вечером Трамп давал телефонное интервью телеканалу Fox News и не выказывал никаких признаков недомогания.США продолжают лидировать по числу заразившихся коронавирусом, в стране выявили 7 277 759 случаев инфицирования.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html

sizif8 "Нам не нужна российская вакцина" - сказал Трамп и заболел. 18

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейли макинани, коронавирус covid-19, линдси грэм, коронавирусы, дональд трамп, администрация президента сша, сша, в мире