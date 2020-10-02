https://ria.ru/20201002/tramp-1578133669.html

Стала известна судьба предвыборных мероприятий с участием Трампа

Все намеченные предвыборные мероприятия с участием президента США Дональда Трампа отложены или переведены в виртуальный формат, сообщил его предвыборный штаб. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T21:05

2020-10-02T21:05

2020-10-02T21:06

майк пенс

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Все намеченные предвыборные мероприятия с участием президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> отложены или переведены в виртуальный формат, сообщил его предвыборный штаб."Все ранее запланированные мероприятия (предвыборной) кампании президента с его участием переводятся в виртуальный формат или временно переносятся на более позднее время", - говорится в опубликованном предвыборным штабом Трампа заявлении руководителя кампании Билла Степиена.По его словам, также переносятся или переводятся в удаленный формат мероприятия с участием ближайших родственников Трампа."Решения по всем остальным мероприятиям в рамках предвыборной кампании будут приниматься в индивидуальном порядке", - сообщил он, добавив, что вице-президент <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a>, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат, "планирует возобновить намеченные ранее мероприятия в рамках предвыборной кампании".В ночь с четверга на пятницу стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи диагностирован коронавирус. По данным СМИ со ссылкой на источники, у президента кашель и температура, у первой леди симптомов нет.

https://ria.ru/20201002/tramp-1578131957.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире