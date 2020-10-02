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https://ria.ru/20201002/tramp-1578133669.html
Стала известна судьба предвыборных мероприятий с участием Трампа
Все намеченные предвыборные мероприятия с участием президента США Дональда Трампа отложены или переведены в виртуальный формат, сообщил его предвыборный штаб. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T21:05
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майк пенс
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Все намеченные предвыборные мероприятия с участием президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> отложены или переведены в виртуальный формат, сообщил его предвыборный штаб."Все ранее запланированные мероприятия (предвыборной) кампании президента с его участием переводятся в виртуальный формат или временно переносятся на более позднее время", - говорится в опубликованном предвыборным штабом Трампа заявлении руководителя кампании Билла Степиена.По его словам, также переносятся или переводятся в удаленный формат мероприятия с участием ближайших родственников Трампа."Решения по всем остальным мероприятиям в рамках предвыборной кампании будут приниматься в индивидуальном порядке", - сообщил он, добавив, что вице-президент <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a>, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат, "планирует возобновить намеченные ранее мероприятия в рамках предвыборной кампании".В ночь с четверга на пятницу стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи диагностирован коронавирус. По данным СМИ со ссылкой на источники, у президента кашель и температура, у первой леди симптомов нет.
https://ria.ru/20201002/tramp-1578131957.html
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майк пенс, коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Стала известна судьба предвыборных мероприятий с участием Трампа

21:05 02.10.2020 (обновлено: 21:06 02.10.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Все намеченные предвыборные мероприятия с участием президента США Дональда Трампа отложены или переведены в виртуальный формат, сообщил его предвыборный штаб.
"Все ранее запланированные мероприятия (предвыборной) кампании президента с его участием переводятся в виртуальный формат или временно переносятся на более позднее время", - говорится в опубликованном предвыборным штабом Трампа заявлении руководителя кампании Билла Степиена.
По его словам, также переносятся или переводятся в удаленный формат мероприятия с участием ближайших родственников Трампа.
"Решения по всем остальным мероприятиям в рамках предвыборной кампании будут приниматься в индивидуальном порядке", - сообщил он, добавив, что вице-президент Майк Пенс, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат, "планирует возобновить намеченные ранее мероприятия в рамках предвыборной кампании".
В ночь с четверга на пятницу стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи диагностирован коронавирус. По данным СМИ со ссылкой на источники, у президента кашель и температура, у первой леди симптомов нет.
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 20:19Распространение нового коронавируса
Состояние Трампа ухудшилось, сообщили СМИ
 
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Майк ПенсКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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