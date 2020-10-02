https://ria.ru/20201002/tramp-1578133273.html

Находящийся на карантине Трамп хочет обратиться к американцам

Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к американскому народу, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T20:59

2020-10-02T20:59

2020-10-02T20:59

распространение нового коронавируса

кейли макинани

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> намерен обратиться к американскому народу, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>.Ранее сообщалось, что тест выявил у президента и его жены коронавирус."Я не буду подтверждать конкретно, что будет от него, но можно сказать, что вы будете видеть и слышать президента, по мере того как он работает по своему графику. Мы изучаем ряд способов, как это сделать, но он хочет поговорить с американским народом… Этот человек любит американский народ, любит общаться с ним напрямую, и ничто не остановит его от того, чтобы это делать", - сказала она в эфире телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Так она ответила на вопрос, стоит ли ожидать обращения к нации.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/bayden-1578129841.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейли макинани, коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире