https://ria.ru/20201002/tramp-1578131957.html
Состояние Трампа ухудшилось, сообщили СМИ
Состояние заразившегося коронавирусом Дональда Трампа ухудшилось, у него появились кашель и температура, пишет Vanity Fair. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T20:19
2020-10-02T20:19
2020-10-02T23:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
сша
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578087359_0:0:2413:1357_1400x0_80_0_0_f8707cdef43b865c641ac4079a0cf3c4.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости.</strong> Состояние заразившегося коронавирусом Дональда Трампа ухудшилось, у него появились кашель и температура, пишет <a href="https://www.vanityfair.com/news/2020/10/pandemonium-inside-white-house-as-trump-contracts-covid-19">Vanity Fair</a>.По словам автора статьи, об этом ему сообщили двое республиканцев, которые находятся "в тесном контакте с Белым домом"."Что касается Меланьи, говорят, что у нее нет симптомов", — добавил журналист.Как признался один из членов Республиканской партии, в администрации президента беспокоятся о здоровье 74-летнего Трампа.В штабе президента сообщили, что все предвыборные мероприятия с его участием отложат или перенесут в онлайн-формат.Сегодня утром американский лидер заявил, что он и его супруга Меланья заболели COVID-19. Как отмечал врач Трампа, глава государства и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. Меланья добавила, что отложила все предстоящие встречи, так как они с мужем находятся на карантине.Накануне вечером президент США по телефону давал интервью телеканалу Fox News и не выказывал никаких признаков недомогания.Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено 7 277 759 случаев инфицирования. Всего в мире заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/tramp-1578129283.html
iu11
Трамп за несколько лет на посту не начал ни одной военной кампании, для сша это феномен. здоровья)
98
Василий П.
Жаль, по человечески и с точки зрения зрителя. Такой спектакль поставил под угрозу срыва...
66
41
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, сша
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости.
Состояние заразившегося коронавирусом Дональда Трампа ухудшилось, у него появились кашель и температура, пишет Vanity Fair
.
По словам автора статьи, об этом ему сообщили двое республиканцев, которые находятся "в тесном контакте с Белым домом".
"Что касается Меланьи, говорят, что у нее нет симптомов", — добавил журналист.
Как признался один из членов Республиканской партии, в администрации президента беспокоятся о здоровье 74-летнего Трампа.
В штабе президента сообщили, что все предвыборные мероприятия с его участием отложат или перенесут в онлайн-формат.
Сегодня утром американский лидер заявил, что он и его супруга Меланья заболели COVID-19. Как отмечал врач Трампа, глава государства и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. Меланья добавила, что отложила все предстоящие встречи, так как они с мужем находятся на карантине.
Накануне вечером президент США по телефону давал интервью телеканалу Fox News и не выказывал никаких признаков недомогания.
Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено 7 277 759 случаев инфицирования. Всего в мире заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.