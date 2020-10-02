https://ria.ru/20201002/tramp-1578131957.html

Состояние Трампа ухудшилось, сообщили СМИ

Состояние заразившегося коронавирусом Дональда Трампа ухудшилось, у него появились кашель и температура, пишет Vanity Fair. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T20:19

2020-10-02T20:19

2020-10-02T23:22

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости.</strong> Состояние заразившегося коронавирусом Дональда Трампа ухудшилось, у него появились кашель и температура, пишет <a href="https://www.vanityfair.com/news/2020/10/pandemonium-inside-white-house-as-trump-contracts-covid-19">Vanity Fair</a>.По словам автора статьи, об этом ему сообщили двое республиканцев, которые находятся "в тесном контакте с Белым домом"."Что касается Меланьи, говорят, что у нее нет симптомов", — добавил журналист.Как признался один из членов Республиканской партии, в администрации президента беспокоятся о здоровье 74-летнего Трампа.В штабе президента сообщили, что все предвыборные мероприятия с его участием отложат или перенесут в онлайн-формат.Сегодня утром американский лидер заявил, что он и его супруга Меланья заболели COVID-19. Как отмечал врач Трампа, глава государства и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. Меланья добавила, что отложила все предстоящие встречи, так как они с мужем находятся на карантине.Накануне вечером президент США по телефону давал интервью телеканалу Fox News и не выказывал никаких признаков недомогания.Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено 7 277 759 случаев инфицирования. Всего в мире заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/tramp-1578129283.html

iu11 Трамп за несколько лет на посту не начал ни одной военной кампании, для сша это феномен. здоровья) 98

Василий П. Жаль, по человечески и с точки зрения зрителя. Такой спектакль поставил под угрозу срыва... 66

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, сша