https://ria.ru/20201002/tramp-1578125580.html

Заразившийся коронавирусом Трамп продолжает работать

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп продолжает работу, интересовался экономикой и переговорами о пакете стимулирования экономики, сообщил в... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:20

2020-10-02T18:20

2020-10-02T18:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Заразившийся коронавирусом президент <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> Дональд Трамп продолжает работу, интересовался экономикой и переговорами о пакете стимулирования экономики, сообщил в пятницу журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> в пятницу заявил, что у него и его супруги обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.Мидоус подтвердил, что у Трампа легкие симптомы заболевания."Врачи продолжают наблюдать и за его здоровьем, и за здоровьем Первой леди … Они будут рады сообщить свежую информацию сегодня позже", - добавил чиновник."Он не просто сохраняет хорошее расположение духа, но и очень энергичен. Мы несколько раз говорили утром. Я получил пять или шесть вещей, которые он поручил мне сделать, как происходит каждое утро", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>,</em>

https://ria.ru/20201002/tramp-1578106917.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире