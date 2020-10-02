Заразившийся коронавирусом Трамп продолжает работать
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп продолжает работу, интересовался экономикой и переговорами о пакете стимулирования экономики, сообщил в пятницу журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что у него и его супруги обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.
"Его первым вопросом ко мне сегодня утром было, как там экономика, как идут переговоры о стимулирующем пакете на Капитолийском холме … У нас президент, который не только на работе, но и останется на работе. Я оптимистичен по поводу того, что он быстро поправится", - сказал глава аппарата.
Мидоус подтвердил, что у Трампа легкие симптомы заболевания.
"Врачи продолжают наблюдать и за его здоровьем, и за здоровьем Первой леди … Они будут рады сообщить свежую информацию сегодня позже", - добавил чиновник.
"Он не просто сохраняет хорошее расположение духа, но и очень энергичен. Мы несколько раз говорили утром. Я получил пять или шесть вещей, которые он поручил мне сделать, как происходит каждое утро", - добавил он.
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