https://ria.ru/20201002/tramp-1578119764.html

Иванка Трамп и ее муж сдали тесты на коронавирус

Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж, советник президента Джаред Кушнер в пятницу сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщила специальный помощник... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:01

2020-10-02T17:01

2020-10-02T18:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джаред кушнер

иванка трамп

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Дочь президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Ivanka_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Иванка Трамп</a> и ее муж, советник президента <a href="http://ria.ru/person_Dzhared_Kushner/" target="_blank" data-auto="true">Джаред Кушнер</a> в пятницу сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщила специальный помощник американского лидера Каролина Херли."Иванка Трамп и Джаред Кушнер сегодня снова сдали тесты на COVID-19, у обоих они отрицательные", - написала помощница Трампа в <a href="https://twitter.com/CLH45/status/1312022067013967872" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Как сообщила глава аппарата Меланьи Трамп Стефани Гришэм в интервью газете Daily Mail, младший сын Меланьи и Дональда Трампов 14-летний Бэррон также сдал отрицательный тест на коронавирус. Она добавила, что "принимаются все меры предосторожности, чтобы гарантировать, что он находится в безопасности, и его здоровью ничего не угрожает".Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> 2 октября заявил, что у него и его жены Меланьи обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20201002/tramp-1578116168.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джаред кушнер, иванка трамп, сша, в мире