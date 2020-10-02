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https://ria.ru/20201002/tramp-1578119764.html
Иванка Трамп и ее муж сдали тесты на коронавирус
Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж, советник президента Джаред Кушнер в пятницу сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщила специальный помощник... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:01
2020-10-02T18:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джаред кушнер
иванка трамп
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Дочь президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Ivanka_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Иванка Трамп</a> и ее муж, советник президента <a href="http://ria.ru/person_Dzhared_Kushner/" target="_blank" data-auto="true">Джаред Кушнер</a> в пятницу сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщила специальный помощник американского лидера Каролина Херли."Иванка Трамп и Джаред Кушнер сегодня снова сдали тесты на COVID-19, у обоих они отрицательные", - написала помощница Трампа в <a href="https://twitter.com/CLH45/status/1312022067013967872" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Как сообщила глава аппарата Меланьи Трамп Стефани Гришэм в интервью газете Daily Mail, младший сын Меланьи и Дональда Трампов 14-летний Бэррон также сдал отрицательный тест на коронавирус. Она добавила, что "принимаются все меры предосторожности, чтобы гарантировать, что он находится в безопасности, и его здоровью ничего не угрожает".Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> 2 октября заявил, что у него и его жены Меланьи обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.
https://ria.ru/20201002/tramp-1578116168.html
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коронавирус covid-19, джаред кушнер, иванка трамп, сша, в мире

Иванка Трамп и ее муж сдали тесты на коронавирус

17:01 02.10.2020 (обновлено: 18:41 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПарад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж, советник президента Джаред Кушнер в пятницу сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщила специальный помощник американского лидера Каролина Херли.
"Иванка Трамп и Джаред Кушнер сегодня снова сдали тесты на COVID-19, у обоих они отрицательные", - написала помощница Трампа в Twitter.
Как сообщила глава аппарата Меланьи Трамп Стефани Гришэм в интервью газете Daily Mail, младший сын Меланьи и Дональда Трампов 14-летний Бэррон также сдал отрицательный тест на коронавирус. Она добавила, что "принимаются все меры предосторожности, чтобы гарантировать, что он находится в безопасности, и его здоровью ничего не угрожает".
Президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что у него и его жены Меланьи обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джаред КушнерИванка ТрампСШАВ мире
 
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