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Байден пообещал молиться за здоровье Трампа
Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса действующему президенту и своему оппоненту на... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:02
2020-10-02T16:02
дональд трамп
президентские выборы в сша
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты США от демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса действующему президенту и своему оппоненту на грядущих выборах <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональду Трампу</a>."Джилл (супруга Байдена - ред.) и я желаем президенту Трампу и первой леди Меланье скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи", - написал он в пятницу в своем <a href="https://twitter.com/JoeBiden/status/1312010736604979201" target="_blank">Twitter</a>.Президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что у него и Меланьи обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.Президентские выборы в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html
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дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша, в мире

Байден пообещал молиться за здоровье Трампа

16:02 02.10.2020
 
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса действующему президенту и своему оппоненту на грядущих выборах Дональду Трампу.
"Джилл (супруга Байдена - ред.) и я желаем президенту Трампу и первой леди Меланье скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи", - написал он в пятницу в своем Twitter.
Президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что у него и Меланьи обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
Президент США Дональд Трамп во время заявления об установлении установлении дипломатических отношений Бахрейна с Израилем - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Дональд ТрампПрезидентские выборы в СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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